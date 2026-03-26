जींस का फैशन समय के साथ लगातार बदलता रहा है, लेकिन कुछ स्टाइल हमेशा अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हैं। शुरुआत में, जींस केवल माइनर्स और मजदूरों के पहनावे का हिस्सा थी, क्योंकि यह मजबूत और टिकाऊ फैब्रिक की वजह से कठिन मेहनत और रोजमर्रा के काम के लिए उपयुक्त थी। लेकिन धीरे-धीरे यह केवल कामकाजी कपड़े से बदलकर फैशन और स्टाइल का प्रीतक बन गई। आज जींस हर उम्र और लिंग के लोग पहनते हैं। यह लगभग हर आउटफिट के साथ परफेक्ट लुक देती है। चाहे शर्ट, टी शर्ट हो कुर्ता हो, हर के साथ जींस आसानी से आपके लुक को और भी स्टाइलिश बना सकती है। भारत में कई जगहों पर जींस की बड़ी मार्केट है, जहां पर ट्रेंड के अनुसार एक से बढ़कर एक स्टाइलिश जींस मिलती है और भी सस्ते दामों में। आइए जानते हैं देश के उन मार्केट के बारे में जहां पर जींस सस्ती मिलती है।

सरोजनी नगर (दिल्ली)

दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट महिलाओं के परिधान के लिए मशहूर है। यहां हर सीजन के अनुसार ट्रेंड बदलता रहता है। सरोजनी नगर, दिल्ली ही नहीं बल्कि एशिया के सस्ते मार्केट में से एक है। हालांकि, यहां पर पुरुषों के भी कपड़े सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाते हैं। यहां महिलाओं और पुरुषों के लिए ट्रेंडीं जींस 200 रुपये शुरू हो जाती है।

उल्लासनगर (मुंबई)

अगर आप कभी मुंबई जाएं तो एक बार उल्लासनगर घूमने जरूर जाएं। यह जगह डेनिम जींस के लिए मशहूर है जहां पर आपको एक से बढ़कर एक स्टाइलिश जींस सस्ते दामों में मिल जाएंगे। सिर्फ जींस ही नहीं बल्कि यहां पर अन्य कपड़े भी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं।

गांधी नगर (दिल्ली)

दिल्ली का गांधी नगर मार्केट एशिया के सबसे बड़े रेडीमेट गार्मेंट और टेक्सटाइल बाजार में से एक है। यहां पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए ट्रेंड के अनुसार कपड़े होलसेल रेट पर मिलते हैं। यहां पर आपको स्टाइलिश और ब्रांडेड जींस 300 से 400 रुपये में आसानी से मिल सकती है।

सूरत (गुजरात)

गुजरात का सूरत शहर मुख्य रूप से अपने कपड़ा उद्योग (सिल्क सिटी) के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सूरत भारत का प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र और जींस उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। यहां पर आपको 300 से 400 रुपये में जींस आसानी से मिल सकती है।

बड़ा बाजार (कोलकाता)

कोलकाता का बड़ा बाजार एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड बाजार में से एक है। इस मार्केट में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए थोक दाम पर कपड़े मिलते हैं। यहां से भी आप सस्ते दामों में जींस खरीद सकते हैं। यह मार्केट थोक और रिटेल दोनों के लिए प्रसिद्ध है।

चिकपेट मार्केट (बेंगलुरु)

बेंगलुरु के चिकपेट मार्केट को दक्षिण भारत का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट माना जाता है। यह बाजार सिल्क साड़ियों और जींस के लिए मशहूर है। यहां पर आपको काफी सस्ते दामों में जींस मिल जाएगा।

धीकांटा बाजार (अहमदाबाद)

अगर आप कभी अहमदाबाद जाएं तो धीकांटा बाजार घूमने जरूर जाएं। यह थोक खरीदारी के मशहूर बाजार है, जहां जींस, टॉप, सूट और अन्य वेस्टर्न-एथनिक कपड़े किफायती दामों में मिलते हैं।

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