भारत में कई अद्भुत ऐतिहासिक इमारतें हैं जो देश की पुरानी सांस्कृतिक और राजाओं की कहानी बयान करती हैं। हालांकि, देश की ऐतिहासिक धरोहरें अब सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित नहीं है। कई ऐसे सदियों पुराने खूबसूरत महल, हवेलियां, किले और औपनिवेशिक (कॉलोनियल) दौर की इमारतें हैं, जो अब हेरिटेज रेस्तरां में बदल चुकी हैं। यहां लोग स्वादिष्ट भोजन के साथ ही इतिहास को भी करीब से महसूस कर सकते हैं।

कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें संरक्षण विशेषज्ञों और हॉस्पिटैलिटी समूहों ने पुनर्स्थापित किया है। मरम्मत के दौरान इनकी मूल वास्तुकला और ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखा गया है और साथ ही आधुनिक सुविधाओं के अनुसार इन्हें रेस्तरां का रूप दिया गया है। आपको यहां ऐतिहासिक माहौल में स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव मिलता है। आइए जानते हैं देश के कौन-कौन से बेहतरीन हेरिटेज रेस्तरां है।

1- दरीखाना, रास हवेली (जोधपुर)

दरीखाना, जोधपुर में स्थित रास हवेली की छत पर बना एक प्रसिद्ध खुला रेस्तरां हैं। इस हवेली को 18वीं सदी में बलुआ पत्थर से बनाया गया था। दरीखाना से आप मेहरानगढ़ किले का शानदार नजारा देख सकते हैं। यहां आधुनिक और सादगी भरे इंटीरियर के साथ हवेली की ऐतिहासिक वास्तुकला को बेहद खूबसूरती से सुरक्षित रखा गया है। पत्थर की जालियां, खंभों वाले बरामदे और किले का मनमोहक दृश्य इसे जोधपुर के सबसे खास हेरिटेज रेस्तरां में शामिल करते हैं।

2- बारादरी, सिटी पैलेस (जयपुर)

जयपुर का प्रसिद्ध सिटी पैलेस परिसर में स्थित बारादरी पहले एक ऐतिहासिक पैलेस कैफे था, जिसे अब शानदार फाइन डाइनिंग रेस्तरां में बदल दिया गया है। इसे पुनर्स्थापित करने के दौरान पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला को सुरक्षित रखा गया और साथ ही आधुनिक सुविधाओं को भी जोड़ा गया।

3- अदा, ताज फलकनुमा पैलेस (हैदराबाद)

अदा हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में स्थित एक प्रसिद्ध शाही रेस्टोरेंट है, जो अपने शानदार निजामी और हैदराबादी व्यंजनों, भव्य माहौल और पारंपरिक शैली के लिए जाना जाता है। यह रेस्तरां 19वीं सदी से फलकनुमा पैलेस में मौजूद है। कभी यह महल निजाम के शाही परिवार का निवास हुआ करता था। इसे जब रेस्तरां में बदला गया तो इस दौरान वेनिस के झूमर, इटालियन मार्बल, रंगीन कांच की खिड़कियां और शानदार दरबार हॉल जैसी ऐतिहासिक खूबियों को भी सुरक्षित रखा गया।

4- लाखोरी, हवेली धरमपुरा (दिल्ली)

भारत के बेहतरीन हेरिटेज रेस्तरां में से एक दिल्ली का लाखोरी भी है। यह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है जो 19वीं सदी की मुगलकालीन हवेली धरमपुरा में बना है। कई वर्षों तक संरक्षण कार्य के बाद इस हवेली को फिर से लोगों के लिए खोला गया। इसके पुराने आंगन, नक्काशीदार झरोखे, चूने से बनी दीवारें और पारंपरिक लाखोरी ईंटों को पहले की ही तरह सुरक्षित रखा गया है।

5- 1135 एडी, आमेर किला (जयपुर)

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल आमेर किले के शाही हिस्से में बना 1135 एडी रेस्तरां में बैठकर आप पारंपरिक राजस्थानी भोजन के साथ राजपूताना शान का अनुभव कर सकते हैं। यहां की भित्ति चित्रकारी (फ्रेस्को), बलुआ पत्थर की मेहराबें, शीशे का सुंदर काम और शाही सजावट आज भी पहले जैसी ही सुरक्षित है।

उदयपुर के सिटी पैलेस का पालकी खाना रेस्टोरेंट (Photo Source: CAFES.OF.INDIA/Insta)

6- पालकी खाना, सिटी पैलेस (उदयपुर)

उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित पालकी खाना कभी शाही पालकियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसे रेस्तरां में बदल दिया गया, जहां आप पुरानी मेहराबों, नक्काशीदार स्तंभ, संगमरमर का फर्श और राजस्थानी कारीगरी को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। यहां आप भोजन के साथ ही इतिहास को भी करीब से महसूस कर सकते हैं।

7- नेटिव बॉम्बे (मुंबई)

मुंबई के सबसे अनोखे रेस्तरां में से एक नेटिव बॉम्बे 19वीं सदी के आखिर में बनी अंबिको आइस फैक्ट्री की इमारत में स्थित है। यहां खुली ईंटों की दीवारें, सागौन की लकड़ी की छत, ऊंची छतें और पुरानी मशीनें आज भी मौजूद हैं।

Also Read

बेहद खूबसूरत है मध्य प्रदेश का मांडू, घूमने जाएं तो इन 7 जगहों की जरूर करें सैर

