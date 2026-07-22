दिल्ली का जंतर-मंतर (Jantar mantar strike) इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के कारण इसका नाम लगातार सुर्खियों में है। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि भारत में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि कुल पांच शहरों में जंतर-मंतर बनाए गए थे। भारत में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में जंतर-मंतर बनवाए थे।

इन खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया था। उस समय आधुनिक दूरबीनें आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए ग्रहों की स्थिति, समय की गणना, सूर्य-चंद्र ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं का सटीक अध्ययन करने के लिए विशाल पत्थर और ईंटों से बने विशेष यंत्र तैयार किए गए। इन्हें ही जंतर-मंतर कहा जाता है।

जयपुर का जंतर-मंतर: UNESCO विश्व धरोहर

जयपुर का जंतर-मंतर पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ा और सबसे बेहतर संरक्षित जंतर-मंतर है। इसका निर्माण 1728 से 1734 के बीच हुआ। यहां मौजूद सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ियों में गिना जाता है।

इसी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2010 में UNESCO ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं।

दिल्ली का जंतर-मंतर: देश की पहली वेधशाला

दिल्ली के जंतर-मंतर का निर्माण लगभग 1721-1724 के बीच हुआ था और इसे भारत का पहला जंतर-मंतर माना जाता है।

संसद मार्ग पर स्थित यह ऐतिहासिक वेधशाला आज वैज्ञानिक विरासत के साथ-साथ शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और जन आंदोलनों के प्रमुख स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है।

उज्जैन का जंतर-मंतर: प्राचीन खगोल विज्ञान का केंद्र

उज्जैन जंतर-मंतर का निर्माण लगभग 1725 में हुआ। उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और इसे भारतीय गणनाओं की प्रमुख मध्याह्न रेखा से भी जोड़ा जाता है।

यहां बने यंत्रों की मदद से ग्रहों की स्थिति, समय और आकाशीय निर्देशांकों का अध्ययन किया जाता था। उज्जैन रेलवे स्टेशन से टैक्सी या ऑटो लेकर यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

वाराणसी का जंतर-मंतर

मान सिंह आब्जरवेट्री गंगा किनारे स्थित मान महल की छत पर बनाया गया था। यहां भी कई खगोलीय यंत्र स्थापित किए गए थे, जिनका उपयोग खगोलीय गणनाओं के लिए किया जाता था।

आज यह वेधशाला भारतीय वैज्ञानिक विरासत का अहम हिस्सा मानी जाती है और वाराणसी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

मथुरा का जंतर-मंतर अब क्यों नहीं दिखता?

बहुत कम लोग जानते हैं कि मथुरा में भी जंतर-मंतर बनाया गया था, लेकिन समय के साथ यह वेधशाला नष्ट हो गई। आज इसके मूल खगोलीय यंत्र सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए मथुरा का जंतर-मंतर अब ऐतिहासिक अभिलेखों में ही दर्ज है।

आखिर क्या होता है जंतर-मंतर?

जंतर-मंतर दरअसल पत्थर और ईंटों से बनी ऐसी विशाल खगोलीय वेधशाला है, जहां अलग-अलग यंत्रों की मदद से समय मापा जाता था, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाया जाता था और सूर्य-चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। उस दौर में ये वेधशालाएं वैज्ञानिक शोध और खगोलीय गणनाओं का महत्वपूर्ण केंद्र थीं।

इस तरह भारत में बने पांच जंतर-मंतरों में जयपुर का जंतर-मंतर ही UNESCO विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त कर सका, जबकि दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी आज भी देश की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत की कहानी कहते हैं। वहीं मथुरा की वेधशाला अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है।