Rangoli Designs For Independence Day: भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देशभक्ति की भावना और उल्लास-उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए जगह-जगह तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस खास अवसर पर स्कूल-कॉलेज समेत दफ्तर और कॉलोनी में भी रंगोली बनाई जाती है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। इस दिन कई जगहों पर रंगोली प्रतियोगिता भी होती है।

इसमें स्टूडेंट्स में तो सबसे ज्यादा एक-दूसरे से अच्छी रंगोली बनाने की होड़ सी रहती है। केसरिया, सफेद और हरे रंग के कॉम्बिनेशन से आप भी यूनिक रंगोली डिजाइन्स बना सकते हैं। अगर आप भी इसके लिए इमेज गूगल पर सर्च करने का सोच रहे हैं तो हमने आपके काम को आसान करने की कोशिश की है। यहां कुछ ऐसे डिजाइन्स हम आपके लिए चुनकर ले आए हैं जिन्हें बच्चे से लेकर बड़े हर कोई बहुत आराम से बना सकता है।

स्वतंत्रता दिवस पर क्यों बनाई जाती है रंगोली?

स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाना देशभक्ति और उत्सव की भावना को सजावट के जरिए दिखाने का एक रचनात्मक तरीका माना जाता है। स्कूल, घर, ऑफिस और सोसायटी में तिरंगा, अशोक चक्र, भारत का नक्शा, सैनिक और शांति के प्रतीक जैसे डिजाइन बनाए जाते हैं।

रंगोली जल्दी बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली जल्दी बनाने के लिए पहले फर्श पर चॉक से हल्का आउटलाइन बना लें और फिर बड़े हिस्सों में केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग भरें। इससे डिजाइन ज्यादा साफ और कम समय में तैयार हो जाता है।

बना सकते हैं इस तरह के डिजाइन्स

तिरंगे के साथ भारत का नक्शा

स्वतंत्रता दिवस पर पर आप तिरंगे के साथ भारत का नक्शा बना सकते हैं। तिरंगे के रंगों के बीच भारत के प्रमुख स्मारकों और अशोक चक्र को शामिल कर सकते हैं।

तिरंगा और उड़ते विमान

केसरिया, सफेद और हरे रंग को गोल आकार में रंगोली बनाएं। उसको सजाकर ऊपर उड़ते विमानों का डिजाइन बना सकते हैं। यह आजादी, उड़ान और नए भारत की भावना को दर्शाएगा।

15 अगस्त पर तिरंगे का सिंपल डिजाइन

अगर बड़े आकार में रंगोली बनानी है तो आप अशोक चक्र और तिरंगे के साथ डिजाइन बनाएं। बच्चों के लिए यह जल्दी बनने वाला डिजाइन हो सकता है।

स्वतंत्रता दिवस पर बीच में तिरंगा बनाकर आसपास इस तरह की डिजाइन बना सकते हैं। यह न केवल कम समय में बन जाएगी बल्कि देखने में भी सुंदर लगेगी।

स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम्, 15 अगस्त या फिर इंडिपेंडेंस डे लिखते हुए रंगोली बना सकते हैं।