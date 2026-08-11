Independence Day Children Outfit Ideas: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस दिन भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिली थी। यही वजह है कि स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों में इस दिन को खास बनाया जाता है। इस मौके पर बच्चों से लेकर बड़े तक देशभक्ति के रंग में नजर आते हैं। स्कूलों में इस दिन खास कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसके लिए छोटे-छोटे बच्चे अलग-अलग आउटफिट में तैयार होकर आते हैं। अगर आप 15 अगस्त पर अपने बच्चे को कुछ अलग और क्यूट लुक देना चाहते हैं, तो आउटफिट में तिरंगे के रंगों को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल ड्रेस को भी तीन रंगों से स्टाइल करके यूनिक लुक तैयार कर सकते हैं।

आइए जानते हैं बच्चों के लिए कुछ आसान और प्यारे देशभक्ति वाले आउटफिट आइडियाज जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काम आ सकते हैं।

व्हाइट फ्रॉक

छोटी बच्चियों पर फ्रॉक काफी सुंदर और क्यूट लगती है। अगर आपके पास सिंपल व्हाइट फ्रॉक है, तो इससे स्वतंत्रता दिवस के लिए आउटफिट तैयार की जा सकती है। इसे देशभक्ति वाला रंग देने के लिए साथ में ग्रीन और ऑरेंज दुपट्टे को कमर पर बांधकर स्टाइल किया जा सकता है। इसके अलावा आप तिरंगा हेयर एक्सेसरीज को भी साथ में पेयर कर सकती हैं। इससे लुक काफी शानदार लग सकता है।

कुर्ता पजामा विद नेहरू जैकेट

बच्चों को किसी भी तरह की आउटफिट पहनाई जाए, वो क्यूट लगते हैं। कुछ आउटफिट ऐसी होती हैं, जो उन पर काफी जचती हैं। कुर्ता पजामा भी इनमें से एक है। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, तो उन्हें कुर्ता पजामा पहनाया जा सकता है। इसके साथ नेहरू जैकेट बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव लग सकती है। साथ ही जैकेट पर तिरंगा ब्रोच लगा सकते हैं।

स्कर्ट टॉप

ऑरेंज टॉप, व्हाइट स्कर्ट और ग्रीन कलर की स्कर्ट छोटे बच्चों पर खूब जचती है। इसके साथ आप उनके लिए क्यूट हेयरबैंड, हाथों में तीन रंग की चूड़ियां और व्हाइट शूज पहनाएं। इस तरह के आउटफिट छोटे बच्चों पर काफी क्यूट लगते हैं, जो आसानी से मिल भी जाते हैं।

ऑरेंज और व्हाइट साड़ी

बच्चों को भारत माता की तरह तैयार करना है, तो व्हाइट और ऑरेंज बॉर्डर वाली साड़ी पहना सकते हैं। इसके साथ हाथों में हरी चूड़ियां बहुत ही शानदार लगेंगी। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए गले में नेकलेस पहनाएं और बालों को ओपन रखें। साथ ही तिरंगा ब्रोच भी लगाएं।

क्यूट लुक के लिए अपनाएं ये तरीके

अगर बच्चे को तिरंगा आउटफिट पहना रहे हैं, तो इसके साथ ट्राई कलर स्टोल, ब्रोच, हेयरबैंड या ब्रेसलेट पहना सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा आउटफिट ऑप्शन नहीं है, तो व्हाइट ड्रेस के साथ तिरंगा कैप पहना सकते हैं। इसके अलावा आउटफिट के साथ छोटा-सा तिरंगा हाथ में पकड़ाकर आप सोशल मीडिया के लिए कई क्यूट फोटो खींच सकते हैं।