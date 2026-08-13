15 अगस्त को देशभर के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूलों में बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है तो कहीं बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार निभाते हैं। इस दिन स्कूलों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, भाषण, देशभक्ति गीत, नृत्य, कविता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों को खास तरह से तैयार किया जाता है। इस मौके पर उन्हें अक्सर तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन आप यहां दिए गए ड्रेस आइडिया की मदद से अपने बच्चे के लुक को यादगार बना सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप अपने बच्चे को किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तैयार कर सकते हैं। आइए विस्तार से इन लुक्स पर डालते हैं एक नजर:

1- सुभाष चंद्र बोस का लुक

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप अपने बच्चे को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लुक में तैयार कर सकते हैं। बच्चे को खाकी या ऑलिव ग्रीन रंग की शर्ट-पैंट, कैप, बेल्ट और गोल चश्मे से नेताजी का पूरा लुक दिया जा सकता है।

2- महात्मा गांधी

अगर आप सबसे आसान और महान स्वतंत्रता सेनानी का लुक अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गेटअप में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे को सफेद धोती या साधारण सफेद कपड़ा पहनाया जा सकता है। ऊपर से सफेद शॉल या चादर रख दें। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और गोल चश्मे से बच्चे के लुक पूरा किया जा सकता है।

3- भगत सिंह

भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह का लुक हमेशा से बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। इसके लिए आप बच्चे को शर्ट और पैंट के साथ भगत सिंह की पहचान वाले पुराने अंदाज की टोपी पहना दें। बच्चे के हाथ में छोटा-सा तिरंगा और किताब भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक नकली मूंछ लगाकर बच्चे के भगत सिंह वाले लुक को पूरा किया जा सकता है।

4- चंद्रशेखर आजाद

भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का लुक भी स्कूलों में बच्चों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहा है। बच्चे को चंद्रशेखर आजाद का लुक देने के लिए आप उसे सफेद या हल्के रंग की शर्ट-पैंट और सिर पर टोपी पहना दें। साथ ही चंद्रशेखर आजाद का पूरा लुक देने के लिए मूंछ लगा दें। हाथ में तिरंगा या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी किताब भी दे सकते हैं।

5- बाल गंगाधर तिलक

‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा’ का नारा देकर देशवासियों में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गेटअप में भी अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं। उनके लुक में तैयार करने के लिए बच्चे को पारंपरिक भारतीय पोशाक यानी धोती-कुर्ता पहनाएं। सिर पर पगड़ी, माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में किताब देकर लुक को पूरा किया जा सकता है।

6- मंगल पांडे

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का पहला बिगुल फूंका था। जब भी देशभक्ति का कार्यक्रम या कोई विशेष दिन होता है, उस मौके पर अक्सर पैरेंट्स अपने बच्चों को मंगल पांडे के गेटअप में भी तैयार करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप अपने बच्चे को उस दौर की सैनिक वर्दी से प्रेरित कॉस्ट्यूम पहना सकते हैं। सिर पर पगड़ी और साधारण बेल्ट से पूरे लुक को कंप्लीट कर सकते हैं।

7- जवाहरलाल नेहरू

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गेटअप में तैयार किया जा सकता है। बच्चे को सफेद कुर्ता-पायजामा या बंदगला पहनाकर, सिर पर नेहरू टोपी और कपड़ों पर लाल गुलाब लगाकर लुक पूरा कर सकते हैं।

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