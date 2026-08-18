कई बार बच्चों का खाना खिलाना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर तब, जब उनकी पसंद की सब्जी न बनी हो। लौकी, गोभी और तोरई के अलावा कई ऐसी सब्जियां हैं, जिन्हें बच्चे कम ही पसंद करते हैं। दरअसल, इनका फीका स्वाद और बनावट उन्हें ज्यादा भाता नहीं है। बैंगन भी इन्हीं सब्जियों में एक है, जिसकी सब्जी बहुत ही कम बच्चे खाना पसंद करते हैं। अधिकतर बच्चे बैंगन की सब्जी को देखते नाक सिकोड़ने लगते हैं और उसे खाने से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाने लगते हैं।

अगर आपका भी बच्चा बैंगन की सब्जी खाने में आनाकानी करता है, तो इसे थोड़ा अलग और स्वादिष्ट तरीके से बना सकते हैं। हल्के मसालों और टमाटर के साथ बनाई गई बैंगन की यह रेसिपी थोड़ी अलग होती है, जो बच्चों को भी पसंद आ सकती है।

बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी बनाने की सामग्री

2 छोटे या 1 बड़ा बैंगन

2 टमाटर

1 छोटा प्याज

2-3 चम्मच तेल

आधा छोटा चम्मच जीरा

एक चुटकी हल्दी

स्वादानुसार नमक

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

थोड़ा सा अमचूर पाउडर (वैकल्पिक)

2-3 बड़े चम्मच पानी

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

इस तरह बनाएं बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी

सबसे पहले बैंगन को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। टुकड़े बड़े नहीं होने चाहिए, ताकि वे जल्दी पक जाएं और बच्चों को खाने में भी आसानी हो। काटने के बाद इन्हें पानी में कुछ देर के लिए रख दें, इससे बैंगन का रंग ज्यादा काला नहीं होता।

अब एक कड़ाही में 1 चम्मच तेल गर्म करें और बैंगन डालकर मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक चलाते हुए भून लें। बैंगन को पूरी तरह गलाना नहीं है, सिर्फ नरम होने तक भूनना है। जब ये नरम हो जाएं तो एक प्लेट में निकाल लें। अब उसी कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर जीरा चटकने तक भून लें। फिर प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद टमाटर को पीसकर बनाई गई प्यूरी डालें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा नमक डालकर मध्यम आंच पर पकने दें। टमाटर के अच्छी तरह गलने और तेल हल्का अलग होने तक पकाएं।

इसके बाद भुने हुए बैंगन को टमाटर की ग्रेवी में डालें और 2-3 चम्मच पानी डालकर ढक दें। अब इसे 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में हल्के हाथ से चलाते रहें। आपका स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी तैयार है। बेहतर स्वाद के लिए आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं।

अब ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। इसे आप गरमागरम रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे के टिफिन में भी पैक करके स्कूल लंच के लिए दे सकते हैं।

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