भारतीय संस्कृति में मिठाइयों का खास स्थान रहा है। यहां किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले, बच्चे के जन्म, पूजा-पाठ और अन्य कई शुभ अवसरों पर लोग प्रसाद के रूप में मिठाइयां बांटते हैं। इसके साथ ही अपने सगे-संबंधियों से मिलने-जुलने के दौरान भी लोग मिठाई देते हैं। हर मिठाई का अपना अलग स्वाद होता है। भारत में आप किसी भी जगह चले जाएं, वहां तरह-तरह की मिठाइयों का लुत्फ उठा सकते हैं। कर्नाटक में करदंतू नाम की एक खास मिठाई मिलती है, जो अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है।

करदंतू अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक सामग्री के लिए जानी जाती है। इसे गुड़, गोंद और मेवों से बनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसमें नारियल, खजूर और अन्य सामग्री भी मिलाई जाती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि:

करदंतू के लिए सामग्री

50 ग्राम खाने वाला गोंद

200 ग्राम गुड़

4 बड़े चम्मच घी

25 ग्राम बादाम

25 ग्राम काजू

2 बड़े चम्मच किशमिश

2 बड़े चम्मच सूखा नारियल

2 बड़े चम्मच कटे हुए खजूर (वैकल्पिक)

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

लगभग आधा कप पानी

इस तरह बनाएं करदंतू मिठाई

सबसे पहले एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें। इसमें खाने योग्य गोंद को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डालकर धीमी से मध्यम आंच पर भूनें। गोंद फूलकर हल्का कुरकुरा हो जाए, तो इसे निकालकर ठंडा करें और हल्का दरदरा कूट लें। अब उसी कड़ाही में बचा हुआ घी डालें। बादाम और काजू को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का भूनें। फिर किशमिश, सूखा नारियल और खजूर डालकर एक-दो मिनट चलाएं।

अब एक अलग पैन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर गर्म करें। गुड़ पिघलने पर मिश्रण को छान लें। फिर इसे दोबारा पकाएं, जब तक चाशनी थोड़ी गाढ़ी न हो जाए। अब गुड़ की चाशनी में भुना हुआ गोंद, मेवे और इलायची पाउडर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गोंद और मेवों पर चाशनी की परत चढ़ जाए।

मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर हाथों में हल्का घी लगाएं और इसे छोटे लड्डू या चपटी टिक्की का आकार दें। मिश्रण ठंडा होकर सख्त होने से पहले आकार देना बेहतर रहता है। पूरी तरह ठंडा होने पर करदंतू खाने के लिए तैयार है।

ध्यान रखें ये बातें

गोंद को धीमी से मध्यम आंच पर अच्छी तरह फूलने तक भूनें, ताकि वह कुरकुरा हो जाए।

मेवों को अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

मिठाई को पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखकर कुछ दिनों तक सेवन कर सकते हैं।

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