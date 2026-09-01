इन दिनों पुराने सामानों को फिर से इस्तेमाल करने का चलन बढ़ रहा है। लोग बेकार या पुराने हो चुके सामान को फेंकने के बजाए उससे घर के लिए कई तरह की खूबसूरत और उपयोगी चीजें तैयार करते हैं। इससे न सिर्फ पुराने सामान का सही इस्तेमाल हो जाता है, बल्कि नई चीजें खरीदने पर होने वाला खर्च भी बचाया जा सकता है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो आप घर में पड़ी पुरानी बाल्टी की मदद से एक खूबसूरत और बड़ा गमला तैयार कर सकते हैं।

बाल्टी पुरानी होने पर अक्सर लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप सीमेंट का एक मजबूत और आकर्षक गमला तैयार कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इस गमले पर अलग-अलग तरह के डिजाइन और रंग भी कर सकते हैं। इस बड़े गमले को आप अपनी बालकनी, छत या बगीचे में रखने के साथ घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर किस तरह पुरानी बाल्टी की मदद से गमला तैयार करें।

जरूरत के सामान

एक बड़ी पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी

एक दूसरी छोटी बाल्टी या कंटेनर

सीमेंट

बारीक रेत

पानी

थोड़ा सा बजरी या छोटे पत्थर

तेल

प्लास्टिक शीट

दस्ताने

सैंडपेपर

एक्रेलिक या आउटडोर पेंट

इस तरह बनाएं सीमेंट वाला गमला

बाल्टी को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसके अंदर की सतह पर तेल की बहुत हल्की परत लगा दें। इससे सीमेंट सूखने के बाद आसानी से बाहर निकल जाएगा। दूसरी छोटी बाल्टी या कंटेनर, ऐसा होना चाहिए जो बड़े गमले के अंदर आसानी से फिट हो जाए। लेकिन बीच में 3-4 इंच जगह बचना चाहिए। इसके बाहरी हिस्से पर भी तेल लगा दें।

अब एक हिस्सा सीमेंट में लगभग 2 हिस्से बारीक रेत मिलाएं। जरूरत के अनुसार थोड़ा बजरी भी मिला सकते हैं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए ऐसा मिश्रण तैयार करें जो न बहुत पतला हो और न बहुत सूखा। बड़ी बाल्टी के तल में करीब 2-3 इंच सीमेंट का मिश्रण डालकर अच्छी तरह फैला दें। बाल्टी को हल्का हिलाएं या बाहर से थपथपाएं, इससे अंदर फंसी हवा निकल जाती है। अब चारों तरफ सीमेंट डालते जाएं और अच्छी तरह दबाते जाएं। ध्यान रखें गमले के नीचे 2-4 ड्रेनेज होल के लिए छोटी पाइप रख सकते हैं।

अब छोटी बाल्टी को बड़ी बाल्टी के बीचों-बीच रखें और धीरे-धीरे नीचे दबाएं। पूरी तरह नीचे नहीं पहुंचाना है। छोटी बाल्टी और बड़ी बाल्टी के बीच चारों तरफ समान जगह रहनी चाहिए। बाल्टी ऊपर उठ रही है तो उसमें भारी पत्थर रख सकते हैं। इसे 24-48 घंटे के लिए छोड़ दें।

जब सीमेंट अच्छी तरह जम जाए तो पहले अंदर रखी छोटी बाल्टी को धीरे-धीरे निकालें। इसके बाद बड़ी बाल्टी को उल्टा करके बाहर निकालें। अब गमले की सतह को सैंडपेपर से हल्का चिकना करें और फिर अपने मनपसंद की कोई डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद गमले को पेंट करें। चाहें तो पूरे गमले को एक ही रंग में पेंट करके किनारे पर सफेद या गोल्डन बॉर्डर बना सकते हैं। इसके अलावा टेप की मदद से त्रिकोण, लाइन या चौकोर पैटर्न बनाकर अलग-अलग रंगों से पेंट कर सकते हैं। इस तरह आप बेकार पड़ी पुरानी बाल्टी की मदद से एक खूबसूरत और आकर्षक गमला तैयार कर सकते हैं।

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