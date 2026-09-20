Dressing Table Decor Ideas: महिलाएं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करती हैं, तैयार होती हैं और बालों को संवारती हैं। सामान और ज्वेलरी रखने के अलावा ड्रेसिंग टेबल बेडरूम को सुंदर बनाने में भी मदद करती है। हालांकि कई बार ड्रेसिंग टेबल बोरिंग और सामान्य नजर आती है। ऐसे में कमरे का लुक भी खराब दिख सकता है। इसके लिए ड्रेसिंग टेबल को सजाने के कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। जिसकी मदद से ड्रेसिंग टेबल को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही कमरे को सुंदर बनाया जा सकता है।

ऑर्गेनाइज रखें

ड्रेसिंग टेबल को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज रखना जरूरी है। इसके लिए आप मेकअप और ज्वेलरी को इधर-उधर रखने की बजाय ड्रॉअर के अंदर या टेबल के ऊपर साइड से लगाकर रख सकते हैं। इससे ड्रेसिंग टेबल का लुक सुंदर और आकर्षक लग सकता है।

ट्रे और होल्डर का इस्तेमाल

सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए ट्रे और होल्डर का इस्तेमाल कर सकती हैं। होल्डर में आप अपने मेकअप ब्रश को रख सकती हैं। यह दिखने में अच्छा लगता है और सामान भी व्यवस्थित रखा रहता है। इसके अलावा ट्रे के ऊपर आप बड़े-बड़े मेकअप प्रोडक्ट्स और परफ्यूम की बोतल रख सकती हैं।

पौधों का इस्तेमाल

ड्रेसिंग टेबल छोटी हो या बड़ी उसे सजाने के लिए आप छोटे इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। हरियाली मूड को लाइट करने और ड्रेसिंग टेबल को सजाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आप चाहें तो आर्टिफिशियल पौधे भी रख सकते हैं।

लाइटिंग का ध्यान रखें

दिन के अलावा रात को भी बाल संवारने, तैयार होने या मेकअप करने के लिए ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अच्छी लाइटिंग ड्रेसिंग टेबल के लुक को बदलने में मदद कर सकती है। इसके लिए आप मिरर के चारों तरफ एलईडी या फेयरी लाइट्स लगा सकते हैं। यह दिखने में काफी एस्थेटिक लग सकता है।

पर्सनल टच दें

ड्रेसिंग टेबल को पर्सनल टच दे सकते हैं। इसके लिए आप टेबल के साइड में फोटो फ्रेम या अपनी पसंदीदा चीजें रख सकते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल को एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक देने के लिए कैंडल रख सकते हैं। जिसकी वजह से ड्रेसिंग का लुक बदल सकता है।

मिनिमल डेकोर अपनाएं

ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सारा सामान बाहर रखने से लुक खराब लग सकता है। मिनिमल सामान के साथ ड्रेसिंग टेबल को व्यवस्थित रख सकती हैं। इससे मेकअप करते समय सामान रखने में आसानी होती है और चीजें दिखने में भी सुंदर लगती हैं।