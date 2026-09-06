Small Entrance Gate Decor Tips: घर को स्टाइलिश और आकर्षक बनाने में एंट्री गेट बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब भी कोई अंदर एंट्री करता है, तो उसका पहला इंप्रेशन एंट्री गेट और उसकी सजावट पर ही जाता है। यही वजह है एंट्री गेट की सजावट पर आजकल काफी ध्यान दिया जाता है। लेकिन कम स्पेस वाले घरों में सजावट किस तरह की जाए, इसे लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। एंट्री गेट के पास की खाली जगह को खूबसूरत और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए आइडिया की मदद ले सकते हैं।

कम स्पेस वाले घरों में ज्यादा बड़े फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप स्मार्ट डेकोरेटिव तरीकों का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को स्टाइलिश कॉर्नर में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में।

स्टाइलिश शू रैक कैबिनेट

घर के अंदर एंट्री करते ही साइड में दरवाजे के पास वाली जगह अक्सर खाली मिलती है। जिसे सजाने के लिए स्टाइलिश और स्टोरेज फ्रेंडली शू रैक कैबिनेट डिजाइन को रख सकते हैं। जिससे जूते-चप्पलों को सुरक्षित रखा जा सकता है और जगह का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

इंडोर प्लांट्स

एंट्री गेट के आसपास इंडोर प्लांट रखना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। एंट्री गेट के बाहर गमले रखने की बजाय आप अंदर शानदार गमलों को रख सकते हैं। अगर जगह कम है, तो छोटे इंडोर प्लांट्स बेहतर रहेंगे।

वॉल मिरर

एंट्री गेट के साइड की दीवार को आकर्षक लुक देने के लिए वॉल मिरर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉल मिरर एंट्री गेट के लुक को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। इसके आसपास आप फोटो फ्रेम या वॉल हैंगिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे दीवार सुंदर लगेगी।

वॉर्म लाइटिंग

मूड को बदलने के लिए सही लाइटिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। वॉर्म लाइटिंग मूड को लाइट करती है, जिसे आप एंट्री गेट पर लगा सकते हैं। रात के समय इससे एंट्री गेट का लुक एलिगेंट और स्टाइलिश दिखेगा। आप चाहें, तो डेकोरेटिव लैंप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

कलरफुल पायदान

घर के अंदर एंट्री लेते ही मेहमानों से तारीफ सुनने के लिए खूबसूरत पायदान (डोरमेट) का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलरफुल पायदान बोरिंग एंट्री गेट को आकर्षक दिखाने में मदद कर सकते हैं। गेट के साइज के अनुसार पायदान चुन सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा पायदान लुक खराब कर सकता है।

वुडन फर्नीचर

खाली जगह को सजाने के लिए वुडन फर्नीचर बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप साइड की दीवार के सहारे रख सकते हैं, जिसे सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर डेकोरेटिव चीजें या इंडोर प्लांट्स को रख सकते हैं।