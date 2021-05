‘निरंतर प्रयास’ ही कामयाबी की सीढ़ी है।’ ऐसा कई बार सुना है। इस पर कई लोग अमल भी करते हैं और कामयाबी हासिल भी कर लेते हैं। अब इसका एक जीता-जागता उदाहरण भी सामने आया है। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सात साल का बच्चा पिल्लर पर चढ़ने का प्रयास करता है। एक प्लेन पिल्लर पर चढ़ना आसान नहीं होता। हालांकि वह अपना प्रयास नहीं छोड़ता और कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार इसमें भी कामयाबी हासिल कर लेता है।

अब बच्चे का ये वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो से प्रेरणा ले रहे हैं कि कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। सबसे खास बात है कि ये वीडियो अधिकारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गया है और वह अपने फॉलोअर्स के साथ इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। IAS अधिकारी एमवी राव ने तो इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे को अपना ‘गुरु’ ही बता दिया है। एमवी राव के अलावा IRS अधिकारी चंद्रशेखर मीणा ने भी इसे शेयर किया है।

वीडियो शेयर करते हुए चंद्रशेखर मीणा ने लिखा, ‘बस ऐसा जज़्बा हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।’ आमतौर पर लोग अधिकारियों को अपना आइडल मानते हैं और उनके द्वारा शेयर की गई वीडियोज़ पर गौर करते हैं। यूजर्स ने अधिकारी की इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। अभय चतुर्वेदी नाम के ट्विटर यूजर ने हरिवंश राय बच्चन की कविता अपने जवाब में लिखी।

अभय ने लिखा, ‘नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है। चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।’

ट्विटर यूजर श्रीचक्रधर ने दावा किया, ‘जो लोग इस बच्चे को नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं ये बच्चा फुटबॉल का बहुत बड़ा चैंपियन है।’ कुमार अभिषेक नाम के यूजर ने अपने जवाब में लिखा, ‘सर ऐसे वीडियोज़ देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं भी आईएएस बनना चाहता हूं। कुछ टिप्स दीजिए।’

