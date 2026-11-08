Woollen Shawl Care: सर्दियों के दौरान ऊनी शॉल, जैकेट और ब्लेजर हमारे वॉर्डरोब का अहम हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि इन्हें कैसे धोएं और इनकी देखभाल कैसे करें। शॉल धोने की बात आती है, तो चाहे वह हल्की पश्मीना शॉल हो या रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली मोटी शॉल, कई लोगों को डर रहता है कि कहीं ये सिकुड़ न जाए। घर पर धोते समय हमारी एक गलती महंगी शॉल को खराब कर सकती है। धोने के बाद ऊनी शॉल को निचोड़ना इस गलती में शामिल है। इससे शॉल के नाजुक रेशे खराब हो सकते हैं।

कई लोगों को लगता है कि ऊनी शॉल को बाजार में ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। हालांकि इसे घर पर भी धोया जा सकता है और ऐसा करने से वे लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। ऊन को पानी से दिक्कत नहीं होती है। बल्कि इसे गर्मी, रगड़ और निचोड़ने से परेशानी होती है। क्योंकि इनके रेशे आपस में फंस जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इसलिए शॉल को धोने का काम बहुत सावधानी और नरमी से करना चाहिए।

द इंडियन एक्सप्रेस ने शॉल को सही तरीके से घर पर धोने को लेकर अब्रिति की सह संस्थापक और निदेशक नबनिता घोष से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ऊनी शॉल को घर पर आसानी से धोया जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

महंगी शॉल कैसे धोएं?

पश्मीना, जरी और हैवी एम्ब्रॉयडरी या सालों पुरानी महंगी शॉल है, तो इसे खुद से घर पर न धोएं। इसे बाजार में ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। बाकी कपड़ों के लिए एक गीले सफेद कपड़े को किसी कोने पर थपथपाकर चेक कर सकते हैं कि रंग छूट तो नहीं रहा है। ऐसा आमतौर पर गहरे लाल और काले रंगों के मामले में होता है। इस तरह की शॉल को घर पर धोने से बचें।

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ऊनी शॉल धोते समय रखें इन बातों का ध्यान

ऊनी शॉल को धोने के लिए कभी भी गरम पानी का इस्तेमाल न करें। इसके लिए ठंडा या गुनगुना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है।

धोने के लिए माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका उपयोग ऊनी कपड़ों के लिए होता हो। या फिर आप बेबी शैंपू से भी इसे धो सकते हैं।

रोजाना इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट पाउडर, ब्लीच या फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल न करें।

शॉल धोने के लिए इसे पानी में धीरे से डुबाएं और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसे रगड़ने, स्क्रब या निचोड़ने की जरूरत नहीं है।

शॉल को साफ पानी से उसी तापमान में धोएं, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। पानी के तापमान में बदलाव फैब्रिक को खराब कर सकता है।

शॉल को कभी भी निचोड़ें नहीं। इसे एक मोटे सूखे तौलिए पर रखें, रोल करें और पानी सोखने के लिए दबाएं।

इसके बाद एक साफ सूखे तौलिए या जालीदार रैक पर सपाट तरीके से फैला दें। इसके किनारों और झालर को ठीक कर दें और छांव में सूखने दें।

शॉल को सीधे धूप में, हीटर और रस्सी पर लटकाना नहीं है।

जब यह सूख जाए, तो इसे हल्के से झटकने या थोड़ी दूरी से हल्की भाप देने पर इसका मुलायमपन वापस आ सकता है।

ऊनी शॉल को सर्दियों के सीजन में सिर्फ एक या दो बार ही धोएं। इस्तेमाल के दौरान बीच-बीच में हवा से सुखा लें, जिससे इसमें बदबू नहीं आएगी।