मिडिल ईस्ट की जंग का असर धीरे-धीरे दुनिया के देशों पर पड़ने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी तेल, LPG गैस और कई अन्य चीजें की कमी देखने को मिल रही है। LPG सिलेंडर की कमी के चलते लोग भोजन बनाने के लिए इंडक्शन, गैस स्टोव, हीटर, या पारंपरिक चूल्हे जैसी वैकल्पिक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर गांव-देहात में, जहां चूल्हे में जलाने के लिए सूखी लकड़ी, उपली या अन्य उपलब्ध संसाधन मौजूद हैं, लोग इन्हीं की मदद से भोजन तैयार कर रहे हैं।

चूल्हे पर अक्सर लोग मिट्टी के बर्तनों में भी खाना पकाते हैं। हालांकि, गैस पर भी लोग मिट्टी के बर्तन में दाल या फिर नॉन वेज फूड्स बनाते हैं। भोजन पकने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है मिट्टी के बर्तन की सफाई। ऐसे में आइए जानते हैं इसे धोने का सही तरीका क्या है?

साबुन से क्यों नहीं करना चाहिए साफ

मिट्टी के बर्तनों में छोटे-छोटे पोर्स (छिद्र) होते हैं, जो साबुन को सोख लेते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों को डिशवॉशिंग लिक्विड से धोने से बचना चाहिए, क्योंकि साबुन साबुन बर्तनों में रह सकता है और भोजन का स्वाद बिगाड़ सकता है।

1- चिकनाई साफ करने का आसान तरीका

मिट्टी के बर्तनों पर लगी चिकनाई को साफ करने के लिए उसमें पानी डाल कर गर्म कर लें और ऊपर से नींबू डाल दें। इससे चिकनाई ऊपर आ जाती है,। इसे पानी को फेंक दें और फिर बर्तन को हल्के हाथों से साफ कर लें।

2- नमक और चावल के आटे से करें सफाई

मिट्टी के बर्तनों को साफ करने का एक और तरीका है चावल का आटा और नमक। इसके लिए चावल का आटा और नमक ले लें। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर स्क्रबर की मदद से बर्तन पर हल्के हाथों से रगड़ें।

3- धोने के बाद क्या करें

मिट्टी के बर्तन को धोने के बाद एक साफ कपड़े से पोंछ दें और उसे पूरी तरह सूखने के लिए धूप में रख दें। अगर बर्तन को सही से नहीं सुखाया गया तो इसपर फंगस लग सकते हैं।

4- फंगस लग जाए तो क्या करें

जब मिट्टी के बर्तनों में नमी लंबे समय तक बनी रह जाती है, तो इसपर फंगस लग सकते हैं। ऐसे में इसे हटाने के लिए चम्मच बेकिंग सोडा, नमक और विनेगर मिलाकर स्क्रबर की मदद से अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद साफ पानी से धो दें। इससे फंगस आसानी से साफ हो जाते हैं।

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