सफेद सिरके का इस्तेमाल आमतौर पर खाना पकाने, अचार बनाने, बागवानी और सफाई में किया जाता है। नियमित सफाई करने के बावजूद भी कई कुछ चीजें काफी गंदी और बदबूदार हो सकती हैं। ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आप कांच से लेकर माइक्रोवेव तक की सफाई को आसान बना सकते हैं।

घर की सफाई के लिए सफेद सिरका का इस्तेमाल यहां बताए गए तरीकों की मदद से कर सकते हैं। इससे कम मेहनत और कम समय में घर की चीजों को साफ करने में मदद मिल सकती है।

कांच की चीजों और शीशों

घर पर रखी कांच की चीजों और शीशों (मिरर) को साफ करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कांच की चीजों की चमक को वापस लाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी को मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर दें। अब इसे शीशे पर स्प्रे करें और साफ कपड़े की मदद से कांच को पोंछ लें। आप देखें कि शीशा पहले की तुलना में साफ और चमकदार नजर आ रहा है।

पानी के दाग

नल या स्टेनलेस स्टील पर जमे खारे पानी के दाग दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। कई बार इन्हें धोने के बाद भी दाग नहीं जाते हैं। ऐसे में आप सफेद सिरके का इस्तेमाल करके पानी के दाग को साफ कर सकते हैं। इसके लिए कपड़े को सिरके में भिगो लें और फिर इससे नल को पोंछ लें। इस तरह खारे पानी के निशान को साफ किया जा सकता है।

कपड़ों को खुशबूदार बनाएं

कपड़ों में नमी रह जाती है, तो इनसे गंदी बदबू आने लगती है। ऐसे में धोते समय सफेद सिरके का इस्तेमाल कपड़ों को खुशबूदार बनाए रखने में मदद कर सकता है। कपड़ों को धोते समय वॉशिंग मशीन में सफेद सिरका डाल दें। इसके बाद डिटर्जेंट और पानी से कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। इससे कपड़ों में अच्छी खुशबू आ सकती है और ये लंबे समय तक फ्रेश नजर आ सकते हैं।

फ्रिज की सफाई

फ्रिज में रखा खाना बदबू का कारण बन सकता है। ऐसे में इसके अंदर सफेद सिरके को बाउल में रख सकते हैं। इससे बदबू दूर हो सकती है और फ्रिज भी साफ रखा जा सकता है। इसके साथ ही गीले कपड़े की मदद से फ्रिज के अंदर का हिस्सा अच्छी तरह साफ करें।

माइक्रोवेव की सफाई

माइक्रोवेव का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से अंदर गंदी बदबू और खाने के निशान जम जाते हैं। जिन्हें साफ करने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सफेद सिरके में पानी मिलाकर माइक्रोवेव में उबालने के लिए 5 मिनट रख दें। इससे अंदर भाप से चिकनाई ढीली हो जाएगी और फिर कपड़े से आसानी से सफाई कर सकते हैं।

जिद्दी दाग हटाएं

कपड़ों पर मौजूद दाग रगड़ने के बाद भी नहीं मिटते हैं। ऐसे में सिरके का इस्तेमाल कपड़े के जिद्दी दाग को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाउल में सफेद सिरका और ठंडा पानी मिला लें। अब इसमें कपड़े को लगभग 30 मिनट तक के लिए भिगोकर रखें। इसके बाद पानी और डिटर्जेंट से इसे अच्छी तरह साफ कर लें।

ध्यान रखें कि सफेद सिरके का इस्तेमाल ब्लीच या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ न करें। ग्रेनाइट, मार्बल और पत्थर के फर्श की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल करने से बचें।