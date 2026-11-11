दिवाली के मौके पर चारों तरफ लाइटें और सजावटी चीजों से घर को सजाया जाता है। इसके साथ ही खूबसूरत रंगोली भी बनाई जाती है। लोग जगह के अनुसार छोटी या बड़ी रंगोली बनाते हैं। हालांकि त्योहार खत्म होने के बाद रंगोली लंबे समय तक नहीं चलती। यह खराब हो जाती है या हवा से रंग आपस में मिल जाते हैं। ऐसे में इन्हें साफ करना पड़ता है। अलग-अलग रंगों से बनी खूबसूरत रंगोली को जब साफ किया जाता है, तो सारे रंग मिल जाते हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा रंगोली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हालांकि आप इन रंगों को इस्तेमाल करने के अलग तरीके अपना सकते हैं। दरअसल हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इन बेकार रंगों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।

गमले की सजावट करें

बालकनी या छत पर रखा गमला पुराना हो जाता है, तो दिखने में खराब लगता है। यह घर का लुक भी खराब करता है। अगर आप इन्हें सजाना चाहते हैं, तो पुरानी चीजों या बचे हुए रंगोली के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गमले के चारों तरफ ग्लू लगाएं और ऊपर से रंगों को डालकर चिपका दें। इससे प्लास्टिक या मिट्टी के गमलों को नया लुक मिल सकता है। जिसे आप आर्ट पीस की तरह घर की सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं।

वॉल आर्ट बनाएं

बची हुई चीजों से क्राफ्ट करने का शौक रखते हैं, तो रंगोली के रंग का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें इकट्ठा करके आप खूबसूरत वॉल आर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक सफेद चार्ट पेपर लें। इसके ऊपर ग्लू लगाएं और फिर इन बचे हुए रंगों को डाल दें। इस तरह आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सुंदर आर्ट बना सकती हैं। इसे फ्रेम में लगाकर लिविंग रूम की वॉल को सजा सकती हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर वॉटर कलर से पेंट भी कर सकती हैं। यह दिखने में आकर्षक और सुंदर लगेगी।

अलगे त्योहार के लिए बनाएं रंग

रंगोली को समेटने के बाद सभी रंग आपस में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा रंगोली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इससे आप एक अलग रंग बना सकते हैं, जिसे बाद में त्योहार पर रंगोली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक बर्तन में बाजार से मिलने वाला रंग लें। अब इसमें पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। इसके बाद बचे हुए रंग को इसमें डाल दें। अब इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखा लें। इस तरह आप अपनी पसंद का रंग बना सकते हैं। आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल करके पीला रंग भी बना सकती हैं।