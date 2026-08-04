Ice Cream Box DIY Ideas: घर पर आइसक्रीम खत्म होने के बाद उसका खाली डिब्बा अक्सर यह सोचकर संभालकर रख दिया जाता है कि कभी न कभी यह काम आएगा। लेकिन समय के साथ ऐसे कई डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि इनका क्या किया जाए। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में इन्हें फेंकने का ख्याल आता है। हालांकि कुछ क्रिएटिविटी और DIY आइडियाज की मदद से आइसक्रीम के खाली डिब्बों का कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आपके घर में भी आइसक्रीम के डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्हें स्टोर रूम में रखने की बजाय दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके अपना सकते हैं। यहां दिए गए कुछ तरीकों की मदद से आप आइसक्रीम के डिब्बे से कई चीजें बना सकते हैं।

मेकअप बॉक्स

मेकअप का काफी सामान इधर-उधर बिखरा रहता है, जिसकी वजह से उसे ढूंढने में भी परेशानी होती है। अगर आपके घर में आइसक्रीम का खाली डिब्बा पड़ा है, तो उससे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। इसके लिए डिब्बे को अपनी पसंद के रंग से पेंट करें। आप चाहें तो इसके ऊपर फैब्रिक या जूट की रस्सी चिपाकर डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप लिपस्टिक, काजल, क्लिप्स, नेल पॉलिश, मेकअप ब्रश या दूसरी छोटी-छोटी चीजों को रख सकते हैं।

पेन होल्डर

बच्चे हों या बड़े पेन, पेंसिल और मार्कर की जरूरत हर किसी को पड़ती है। ऐसे में बाजार से महंगे पेन होल्डर खरीदने की जगह आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आइसक्रीम का डिब्बा काम आ सकता है। इसे आप रंग-बिरंगे पेंट करके स्टिकर्स की मदद से सजा सकते हैं। इसे ऑफिस टेबल या स्टडी टेबल पर रखा जा सकता है। इससे टेबल भी साफ-सुथरी दिखती है और स्टेशनरी का सामान भी आसानी से मिल जाता है।

ज्वेलरी बॉक्स

महिलाओं को ज्वेलरी खरीदने का काफी शौक होता है। अंगूठियां, इयररिंग्स, ब्रेसलेट या हेयर एक्सेसरीज उनके पास हमेशा रहती हैं। हालांकि कई बार इन्हें इधर-उधर रखने की वजह से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आइसक्रीम का डिब्बा बहुत काम आ सकता है। इसे सुंदर तरीके से डेकोरेट करके आप ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं। कपड़े, वेलवेट शीट या डेकोरेटिव पेपर की मदद से पूरे डिब्बे को कवर करें। आप चाहें, तो इसके अंदर सेक्शन भी बना सकते हैं।

इंडोर प्लांट्स लगाएं

घर को सजाने के लिए हम कई तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं। इसके लिए आप आइसक्रीम के खाली डिब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके नीचे ड्रेनेज होल कर दें और चारों तरफ जूट की रस्सी को अच्छी तरह से लपेट दें। डिब्बे को आप पेंट करके भी नया लुक दे सकते हैं। अब आप इसमें मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, सक्यूलेंट्स या दूसरे छोटे पौधे को रख सकते हैं।

गिफ्ट बॉक्स बनाएं

अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो थोड़ी क्रिएटिविटी की मदद से उसे और खास बना सकते हैं। आइसक्रीम के खाली डिब्बे को खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स में बदला जा सकता है। इसके लिए रैपिंग पेपर, लेस, रिबन और स्टीकर्स की मदद से बाहर डिब्बे को सजाएं। इसके अंदर चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, कुकीज या स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखकर गिफ्ट बॉक्स तैयार किया जा सकता है।