Gardening Tips: पौधे की देखभाल के लिए अच्छी धूप, सही मात्रा में पानी और समय-समय पर खाद की जरूरत होती है। हालांकि इनके अलावा भी कुछ घरेलू चीजें गार्डनिंग में काम आ सकती हैं। इन्हीं में से एक है सेब का सिरका (एप्पल साइडर विनेगर)। इसका सही तरीके से इस्तेमाल मिट्टी का पीएच संतुलित रखने में, कीटों को दूर रखने और पौधों की देखभाल में मदद कर सकता है। लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

किचन के अलावा गार्डनिंग में भी कई तरह से सेब के सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह कीटों को कंट्रोल करने, गार्डनिंग टूल्स की सफाई और फूलों की क्यारियों में उगने वाले अनचाहे खरपतवार को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप गार्डनिंग के लिए घरेलू उपाय खोज रहे हैं, तो सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं।

सेब के सिरके का इस्तेमाल कैसे करें?

सेब का सिरका किसी भी पौधे में सीधे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे पत्तियां मुरझा सकती हैं और पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी एक पौधे या उसके छोटे हिस्से पर टेस्ट कर सकते हैं। सेब का सिरका खाद का विकल्प नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर सीमित मात्रा में ही करें।

खरपतवार हटाने में आ सकता है काम

अगर फूलों की क्यारियों के आसपास, रास्ते या बजरी वाली जगह पर खरपतवार उग आए हैं, तो सेब का सिरका उन्हें कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसका एसिटिक एसिड खरपतवार की पत्तियों को सुखा देता है। हालांकि इसे सिर्फ उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल करें, जहां आसपास दूसरे पौधे न हों क्योंकि इसका असर दूसरे पौधों पर पड़ सकता है।

गार्डनिंग टूल्स की सफाई

कैंची, प्रूनर या अन्य गार्डनिंग टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद सेब के सिरके से इन्हें साफ किया जा सकता है। इससे जंग, मिट्टी और खनिज जमाव हटाने में मदद मिलती है। साथ ही एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारी फैलने का खतरा भी कम हो सकता है।

कुछ कीट और जानवरों को रख सकता है दूर

सेब के सिरके की तेज गंध चूहे और कुछ छोटे जानवरों को पौधों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए रुई या कपड़े के टुकड़े को सिरके में भिगाकर पौधों के आसपास रख सकते हैं। बारिश के बाद या गंध कम होने पर उसे दोबारा बदल दें। इसके अलावा कुछ उड़ने वाले कीटों के लिए आप सिरके का ट्रैप भी बना सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

सेब के सिरके को सीधे पत्तियों या जड़ों पर न डालें। यह गुलाब, मोगरा या गार्डनिया जैसे पौधों के लिए ठीक है लेकिन हर पौधे में इसका इस्तेमाल करने से बचें। इस्तेमाल करने से पहले एक पौधे पर थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”