Skincare Tips: बदलते मौसम का हाथ पैर की त्वचा पर भी दिखने लगता है। हाथों की त्वचा के लिए हम रोजाना मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैरों को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि त्वचा पर सफेद पपड़ी और रूखापन नजर आने लगता है। ऐसे में मॉइस्चराइजर लगाने कुछ समय बाद त्वचा फिर से रूखी और खिंची हुई नजर आने लगती है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं और ऐसे में हवा में नमी का स्तर गिरने लगता है और तापमान गिरने से प्राकृतिक कम बनने लगता है। इसीलिए बदलते मौसम में त्वचा की देखभाल करना जरूरी हो जाता है।

अगर आप भी पैरों की रूखी और बेजान त्वचा से परेशान हैं, तो मॉइस्चराइजर की जगह प्राकृतिक तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा जेल और नारियल तेल की मदद ली जा सकती है। यह त्वचा की नमी बरकरार रखने और उसे चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं।

इन चीजों की होगी जरूरत

एलोवेरा जेल- 2 चम्मच

नारियल तेल- 1 चम्मच

शहद- 1 चम्मच

इस तरह करें त्वचा की देखभाल

पैरों की त्वचा की देखभाल करने के लिए आपको एलोवेरा जेल, नारियल तेल और शहद की जरूरत होगी। सभी सामग्री को एक बाउल में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर घर में एलोवेरा लगा हुआ है, तो इसे ताजा पत्तों से निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले पत्ते को तोड़ें और इसे पानी में भिगोकर रखें। इससे पत्ते पर लगा पीलापन दूर हो जाएगा। अब सावधानी से बीच के हिस्से से जेल को निकाल लें। इन्हें ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। इसे त्वचा पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इसका इस्तेमाल न करें। इसे रात भर पैरों पर लगाकर छोड़ दें। सुबह पैरों को धो लें। इससे त्वचा नरम, मुलायम और चमकदार हो सकती है। इसका नियमित इस्तेमाल किया जा सकता है।

एलोवेरा जेल त्वचा को बिना चिपचिपा बनाए अंदर तक हाइड्रेट करने में मदद कर सकता है। नारियल तेल त्वचा को मॉइश्चराइज करने में मदद करता है और सॉफ्टनेस लाता है। इसके अलावा शहद भी त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह नमी को लॉक करके त्वचा को पोषण देने में मदद कर सकता है।

सावधानी

हालांकि अगर आप इन चीजों को त्वचा पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले पैच टेस्ट करें। अगर इसे लगाने से जलन, खुजरी, रेडनेश या एलर्जी हो रही है, तो इसे इस्तेमाल न करें। किसी भी तरह की एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या होने पर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। सबकी त्वचा का प्रकार अलग-अलग होता है, इसलिए इन प्राकृतिक चीजों को लगाने से पहले किसी एक हिस्से पर पहले जांच करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अपनी त्वचा पर किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।