Jasmine Plant Winter Care Tips: घर की सजावट के लिए हम तरह-तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। जिनमें कुछ सजावटी पौधे होते हैं और कुछ फूलों वाले। ये पौधे बालकनी या छत की शोभा बढ़ाते हैं और घर भी दिखने में सुंदर लगता है। हालांकि किसी भी पौधे को लगाने के लिए उनकी सही देखभाल जरूरी है। बदलते मौसम का असर पौधों पर दिख सकता है। अगर आपके घर में जैस्मिन यानी चमेली का पौधा लगा है, तो सर्दियों में इसकी सही देखभाल कर सकते हैं।

सर्दियों के समय जैस्मिन के पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है। इस मौसम में पत्ते पीले पड़ने लगती है और सूखकर गिर भी सकते हैं। ऐसे में चमेली यानी जैस्मिन के पौधे की देखभाल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जिससे पौधे को लंबे समय तक हरा-भरा और फूलों से खिला हुआ पा सकते हैं। अगर आपके घर में भी जैस्मिन का पौधा लगा है, तो यहां दी गई जानकारी काम आ सकती है।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर पौधा बालकनी या छत पर ऐसी जगह रखा है, जहां उसे पर्याप्त धूप नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में गमले की जगह को बदल सकते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 3- 4 घंटे की धूप मिल सके। इससे पौधा सूखता या मुरझा नहीं है। नवंबर के अंत तक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ऐसे में पौधे को बचाकर रखें।

नवंबर-दिसंबर के महीने में ठंड की वजह से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है। ऐसे में बार-बार या रोजाना पानी देने की वजह से जड़ें सड़ सकती हैं। जब जैस्मिन के पौधे की ऊपरी परत सूख जाए, तब भी उसमें पानी दें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा हो। समय-समय पर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें ताकि जड़ों को हवा मिलती रहे।

सर्दियों के समय पौधे को खाद देने से बचना चाहिए। इस मौसम में जड़ें पोषक तत्वों को कम सोख पाती हैं, जिसकी वजह से खाद मिट्टी में जमा हो सकता है। इस दौरान मिट्टी खाद को उपयोग में बदल नहीं पाती है।

पौधे की समय-समय पर जांच करते रहें। अगर पत्तों या टहनियों के आसपास कीट या मिलीबग्स दिख रहे हैं, तो तुरंत इनका इलाज करें। गमले के आसपास मिट्टी से सूखे और मुरझाए हुए पत्तों को साफ कर लें। इससे फंगस लगने का खतरा बढ़ सकता है।