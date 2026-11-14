क्रोटन बहुत ही खूबसूरत और रंग-बिरंगी पत्तियों वाला पौधा है, जिसे अक्सर लोग घर के अंदर लिविंग रूम, बालकनी, ऑफिस, छत या सजावट के लिए लगाते हैं। हालांकि मौसम में बदलाव के साथ-साथ पौधों में भी कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। खासतौर पर सर्दियों के समय इंडोर प्लांट्स को देखभाल की खास जरूरत होती है। क्योंकि इस मौसम में पौधों की मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और उन्हें पर्याप्त धूप भी नहीं मिल पाती। ऐसे में पौधे की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं या फिर मुरझा सकती हैं।

क्रोटन के पौधे झड़ने लगे हैं या उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इनकी देखभाल में बदलाव किया जा सकता है। सर्दियों के समय अक्सर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में इस पौधे की देखभाल के तरीकों में कुछ बदलाव करके पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा बनाए रखा जा सकता है। अगर आप भी क्रोटन के पौधे की इन समस्याओं से परेशान हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

धूप में रखें पौधा

ज्यादातर लोग क्रोटन को इंडोर प्लांट समझ लेते हैं। सर्दियों में घर के अंदर पौधो को रखने की वजह से उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है। जिसकी वजह से इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे-धीरे सूख जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन्हें सर्दियों में धूप में रखा जाए। इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहां से इसे कम से कम 2-3 घंटे की धूप मिल सके। अगर यह पौधा कमरे के अंदर रखा है, तो इसे बालकनी, छत या खिड़की के पास रख सकते हैं।

ज्यादा खाद देने से बचें

क्रोटन के पौधे की ग्रोथ सर्दियों के समय धीमी हो जाती है। ऐसे मौसम में पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा रखने के लिए सही देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप सर्दियों के समय पौधे को ज्यादा खाद देंगे, तो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ज्यादा ठंड पड़ने पर इस पौधे में खाद देने से बचना चाहिए।

पत्तियां गिरने से बचाएं

अगर क्रोटन की पत्तियां गिर रही हैं, तो इसके पीछे का कारण पर्याप्त धूप न मिल पाना या पानी देने का तरीका हो सकता है। सर्दियों के मौसम में यह पौधा अपनी पत्तियां गिराने लगता है, ऐसे में इन्हें धूप वाली जगह पर रखें। इससे गर्मी के मौसम में पौधा दोबारा हरा-भरा हो जाएगा।

पत्तियों को साफ रखें

क्रोटन पौधे की खासियत उसकी पत्तियां हैं। सर्दी में चमकदार और रंग-बिरंगी खूबसूरत पत्तियों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि पत्तियां चमकदार और सुंदर दिखें, तो इसकी पत्तियों को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर साफ करें। इसके ऊपर जमी धूल-मिट्टी को साफ गीले सूती कपड़े की मदद से साफ करें।

ठंड से कैसे बचाएं

अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो इस पौधे को खुली जगह पर न रखें। इसे घर के अंदर रखें ताकि पाले या ओस से पौधे को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा दिन के समय धूप दिखाने के लिए इसे कुछ घंटे बाहर रख दें और फिर वापस अंदर रख दें। इस मौसम में प्रूनिंग या रिपॉटिंग करने से भी बचना चाहिए।