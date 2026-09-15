सुबह हो या शाम कुछ लोग बिना चाय पीए रह ही नहीं पाते हैं। ऐसे में कई बार उनके मन में विचार आता है कि बिना चीनी वाली चाय पीने के आदत डाली जाए। लेकिन चीनी के बिना चाय की चुस्की लेना उन्हें पसंद नहीं आता है। अगर आप चाय में रोजाना पड़ने वाली चीनी कम करना चाहते हैं लेकिन फीकी चाय नहीं पी पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाय के स्वाद में हल्की प्राकृतिक मिठास ला सकती हैं। हालांकि, हर विकल्प चीनी की तरह स्वाद नहीं देगा और कुछ चीजों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करना बेहतर है। आइए जानें इनके बारे में।

स्टेविया की मदद लें

चीनी छोड़ना चाहते हैं लेकिन एकदम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो शुगर की जगह कम कैलोरी वाला स्वीटनर ट्राई कर सकते हैं। स्टेविया एक विकल्प हो सकता है। यह काफी मीठा होता है, इसलिए शुरुआत में बहुत थोड़ी मात्रा डालें। ज्यादा डालने पर इसका स्वाद कड़वा या अलग लग सकता है।

मुलेठी से आएगी प्राकृतिक मिठास

जी हां आप मुलेठी डालकर भी चाय बना सकते हैं। इसका स्वाद स्वाभाविक रूप से मीठा होता है। चाय बनाते समय मुलेठी का छोटा टुकड़ा डालकर उबाल सकते हैं। इससे चाय में हल्की मिठास और अलग खुशबू आएगी। एक बात का ध्यान रखें इसका नियमित या ज्यादा सेवन हर किसी के लिए ठीक नहीं माना जाता, इसलिए इसे रोजाना बड़ी मात्रा में इस्तेमाल न करें।

दालचीनी डालकर बदलें स्वाद

दालचीनी चीनी की तरह मीठी नहीं होती, लेकिन इसकी खुशबू और हल्का मीठा स्वाद चाय को ज्यादा फ्लेवरफुल बना सकता है। चाय उबालते समय दालचीनी का छोटा टुकड़ा डालें और फिर इसे निकाल दें।

इलायची या सौंफ भी डाल सकते हैं

अगर आपकी समस्या यह है कि बिना चीनी चाय बहुत कड़वी लगती है, तो इलायची मदद कर सकती है। 1-2 इलायची कूटकर चाय में डालें। इसकी खुशबू और स्वाद चाय की कड़वाहट को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। वहीं सौंफ में हल्का मीठा स्वाद होता है। चाय में थोड़ी-सी सौंफ डालकर उबालने से उसका स्वाद बदल जाता है।

मॉन्क फ्रूट स्वीटनर भी एक विकल्प

मार्केट में मिलने वाला मॉन्क फ्रूट स्वीटनर चीनी के बिना मिठास देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी कम मात्रा से शुरू करें, क्योंकि इसकी मिठास चीनी से काफी ज्यादा हो सकती है। लेबल पर दिए निर्देश के हिसाब से मात्रा रखें।