सर्दियों में धूप सेंकते हुए कुरकुरी मूंगफली खाने का मजा ही अलग होता है। लेकिन कई बार बाजार से लाई गई मूंगफली कुछ ही दिनों में नरम पड़ने लगती है। इसकी वजह से न सिर्फ उनका कुरकुरापन कम हो जाता है, बल्कि स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो मूंगफली को स्टोर करने का तरीका बदलने की जरूरत है।

कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप उन्हें लंबे समय तक कुरकुरा बनाए रख सकते हैं। मूंगफली का कुरकुरापन उसमें मौजूद कम नमी और सही बनावट की वजह से होता है। जब भुनी हुई मूंगफली हवा में खुली रहती है, तो वह आसपास की नमी सोखने लगती है। इससे उसकी कुरकुरी बनावट कम हो जाती है और वह नरम या सीली हुई महसूस होने लगती है। आइए जानें कैसे उन्हें लंबे समय तक कुरकुरा बनाए रखा जा सकता है।

एयरटाइट डिब्बे में रखें

मूंगफली को हमेशा साफ और पूरी तरह सूखे कांच या फूड-ग्रेड एयरटाइट कंटेनर में रखें। इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए, ताकि बाहर की नमी अंदर न पहुंचे।

एक बड़े डिब्बे के बजाय छोटे हिस्से बनाएं

अगर आपने ज्यादा मूंगफली खरीदी है, तो उसे दो-तीन छोटे कंटेनर में बांटकर रखें। रोज इस्तेमाल के लिए एक डिब्बा खोलें और बाकी को बंद रहने दें। इससे बार-बार हवा और नमी के संपर्क में आने से बचाव होगा।

नमी और भाप से दूर रखें

मूंगफली का डिब्बा सिंक, गैस चूल्हे, पानी की बोतलों या ऐसी जगह न रखें जहां भाप या पानी के छींटे पड़ने की आशंका हो। इसे सूखी और ठंडी जगह पर रखें।

गीले हाथ या चम्मच से न निकालें

कभी भी मूंगफली को गीले हाथ से न निकालें। हमेशा इन्हें निकालते समय हमेशा सूखे हाथ या साफ-सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। थोड़ी-सी नमी भी इसके सीलने की वजह बन सकती है।

ज्यादा मात्रा में है तो फ्रिज में रखें

अगर मूंगफली लंबे समय तक इस्तेमाल करनी है या मौसम में नमी ज्यादा है, तो इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखा जा सकता है। फ्रिज से निकालकर कंटेनर को बंद अवस्था में सामान्य तापमान तक आने दें, फिर खोलें। इससे ठंडी मूंगफली पर बाहर की हवा की नमी जमने का जोखिम कम होगा।

पुरानी मूंगफली पहले इस्तेमाल करें

नया स्टॉक पुराने स्टॉक के ऊपर न डालें। जिस डिब्बे में पहले से मूंगफली रखी है, उसे पहले खत्म करें। इससे लंबे समय से रखी मूंगफली पीछे छूटने से बचेगी।