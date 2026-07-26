सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने की सबसे बड़ी समस्या बरसात के मौसम में होती है। इस मौसम में हवा में नमी अधिक रहती है, जिसके कारण कई सब्जियों के जल्दी खराब होने का खरता रहता है और उन पर फफूंद भी लग सकती है। यदि इन्हें सही तरीके से स्टोर न किया जाए, तो उनकी ताजगी और स्वाद दोनों प्रभावित हो सकते हैं। भिंडी भी ऐसी ही सब्जियों में से एक है, जो थोड़ी सी लापरवाही के चलते जल्दी नरम पड़ने, काली होने या सड़ने लगती है। इसलिए लंबे समय तक इसे ताजा रखने के लिए सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं भिंडी को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए किस तरह स्टोर करना चाहिए।

1- पहला तरीका

काफी लोग ऐसे हैं जो भिंडी को धोने के बाद फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन यह गलती उसे जल्दी खराब कर सकती है। अगर भिंडी पर नमी रह जाएगी, तो फ्रिज में भी वह जल्दी खराब होने लगेगी। भिंडी को बिना धोए ही फ्रिज में रख दें और जब बनानी हो तब इसे साफ पानी से धो लें।

2- पेपर टॉवल

भिंडी को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए पेपर टॉवल या सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लपेट कर रखने से यह अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और भिंडी लंबे समय तक फ्रेश रहती है।

3- ऐसे डिब्बे में रखें

कई बार भिंडी को पूरी तरह से बंद एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं। इससे कंटेनर के अंदर नमी जमा हो सकती है, जिससे भिंडी जल्दी खराब होने लगती है। ऐसे में भिंडी को छेद वाले प्लास्टिक बैग, जालीदार बैग या हल्के खुले कंटेनर में रखना चाहिए, ताकि हवा का हल्का प्रवाह बना रहे।

4- ऐसी भिंडी को अलग रखें

अगर भिंडी पर काले धब्बे, चिपचिपापन या फफूंद दिखाई दे, तो उसे तुरंत बाकी भिंडियों से अलग रखें। खराब भिंडी पूरी खेप को जल्दी खराब कर सकती है। इसके साथ ही कटी हुई भिंड़ी को भी स्टोर करने से बचना चाहिए। दरअसल, इसका चिपचिपापन बाकी भिंडियों को खराब कर सकता है।

5- फ्रिज में इस जगह रखें

भिंडी को फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर यानी क्रिस्पर में स्टोर करने की सलाह दी जाती है। यह हिस्सा सब्जियों के लिए सही तापमान और नमी बनाए रखता है, जिससे भिंडी ज्यादा दिनों तक ताजा रहती है।

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