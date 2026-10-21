अचार लंबे समय से भारतीय रसोई का हिस्सा रहा है। आम, आंवला, कटहल, लहसुन, मिर्च और नींबू जैसे अचार खाना लोग खूब पसंद करते हैं। यह खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है। अचार को अगर सही तरीके से रखा जाए तो यह लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन कई बार कुछ गलतियों के चलते ये जल्दी खराब होने लगते हैं। घर में बने अचार भी कुछ कारणों से जल्दी खराब हो सकते हैं।

अचार कितने समय तक सुरक्षित रहेगा, यह उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, बनाने के तरीके, नमक और तेल की मात्रा, खट्टेपन, नमी और उसे रखने के तरीके पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं घर पर बने अचार क्यों खराब होने लगते हैं और इसके शुरुआती संकेत क्या हैं।

घर पर बना अचार कितने समय तक सुरक्षित रहता है

द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने डायटीशियन उमंग मल्होत्रा से बातचीत की तो उन्होंने बताया, आम और मिर्च के अचार जैसे तेल में बने अचार को साफ-सफाई का ध्यान रखकर बनाया जाए और सही तरीके से रखा जाए, तो वे कई महीनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं, खमीर उठाकर या नमक की मदद से बनाए गए अचार की सुरक्षित रहने की अवधि भी अलग-अलग हो सकती है। यह उनमें मौजूद खट्टेपन और अचार को सुरक्षित रखने के तरीके पर निर्भर करती है। इसलिए, सभी तरह के घर में बने अचार को सुरक्षित रखने के लिए कोई एक समय तय नहीं किया जा सकता।

नमक, तेल और सिरके जैसी खट्टी चीजें अचार को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। सही परिस्थितियों में ये सूक्ष्मजीवों की बढ़त को सीमित करती हैं, जिससे अचार जल्दी खराब नहीं होता। हालांकि, डायटीशियन के अनुसार, अचार में नमक या तेल की मात्रा अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि वह कभी खराब नहीं होगा। वे आगे बताते हैं, “समय के साथ हवा, रोशनी, गर्मी और नमी के संपर्क में आने से अचार में मौजूद तेल में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे तेल की गुणवत्ता प्रभावित होती है और अचार के स्वाद, खुशबू, रंग और बनावट में बदलाव आ सकता है। ऑक्सीकरण के कारण कुछ ऐसे पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं, जो इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हल्दी और सरसों जैसे मसाले अचार का स्वाद बढ़ाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले कुछ तत्व भी पाए जाते हैं। हालांकि, इन मसालों को मिलाने से अचार के पूरी तरह सुरक्षित रहने या लंबे समय तक खराब न होने की गारंटी नहीं मिलती।”

पोषण के लिहाज से अचार खाने में स्वाद और विविधता बढ़ा सकता है। हालांकि, डायटीशियन उमंग मल्होत्रा के अनुसार, कम मात्रा में खाए जाने पर अचार आमतौर पर शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का कोई खास स्रोत नहीं होता है। वे कहते हैं, “तेल की अधिक मात्रा वाले अचार से शरीर को अतिरिक्त कैलोरी मिल सकती है, जबकि नमक की अधिक मात्रा वाले अचार खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। सोडियम का अधिक सेवन खासतौर पर उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण नमक कम खाने की सलाह दी गई है। अचार में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की गुणवत्ता और मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है, खासकर जब अचार को लंबे समय तक रखा जाता है।”

इसलिए घर में बने अचार का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। साथ ही, इसे बनाने के लिए सही और भरोसेमंद विधि अपनानी चाहिए और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उचित तरीके से भंडारण करना चाहिए। थोड़ी मात्रा में अचार खाने से भोजन का स्वाद बढ़ सकता है। हालांकि, इसे सुरक्षित और संतुलित मात्रा में खाने के लिए इसकी ताजगी, साफ-सफाई और खाने की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी नई दिनचर्या को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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