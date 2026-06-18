किचन में बहुत सारी रेसिपी बनाने में अदरक-लहसुन का पेस्ट यूज किया जाता है। कुछ लोग ताजा पेस्ट बनाकर यूज करते हैं तो कुछ बाजार से इसे खरीदकर लाते हैं। वहीं कुछ लोग इसे घर में बनाकर ही स्टोर करते हैं। जो लोग इसे घर में बनाकर फ्रिज में स्टोर करते हैं उनको पता है कि अगर इसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो इसका स्वाद, खुशबू और ताजगी जल्दी खराब हो सकती है। अगर आपका पेस्ट भी जल्दी खराब हो जाता है तो यहां कुछ आसान टिप्स बताए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर आप घर के बने अदरक-लहसुन पेस्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

साफ और सूखा कंटेनर इस्तेमाल करें

घर में बने अदरक-लहसुन के पेस्ट को हमेशा कांच या फूड-ग्रेड एयरटाइट कंटेनर में रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कंटेनर के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। नमी बैक्टीरिया और फफूंदी बढ़ने का कारण बन सकती है।

अदरक और लहसुन को अच्छी तरह सुखाएं

जब भी आप घर में पेस्ट बनाएं तो उसमें इस्तेमाल करने के लिए अदरक और लहसुन को धोने के बाद पूरी तरह सुखा लें। अगर इनमें पानी बचा रहेगा तो पेस्ट जल्दी खराब हो सकता है।

थोड़ा तेल मिलाएं

कुछ लोग पेस्ट बनाते समय 1-2 चम्मच सरसों या रिफाइंड तेल मिलाते हैं। इससे पेस्ट की सतह पर एक परत बन जाती है, जो उसे जल्दी ऑक्सीडाइज होने से बचाने में मदद कर सकती है।

हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें

पेस्ट निकालते समय गीला या इस्तेमाल किया हुआ चम्मच न डालें। इससे कंटेनर के अंदर नमी और बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं।

छोटी-छोटी मात्रा में स्टोर करें

अगर आपने ज्यादा पेस्ट बनाया है, तो उसे एक बड़े डिब्बे में रखने की बजाय छोटे कंटेनरों में बांटकर रखें। इससे बार-बार पूरा कंटेनर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फ्रिज में कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है?

सामान्य तौर पर घर का बना अदरक-लहसुन पेस्ट लगभग 7 से 10 दिन तक रेफ्रिजरेटर में अच्छी स्थिति में रह सकता है। अगर इसे बहुत साफ तरीके से तैयार और स्टोर किया गया है, तो कुछ मामलों में यह 2 सप्ताह तक भी चल सकता है।

लंबे समय तक रखना हो तो क्या करें?

फ्रीजर का इस्तेमाल करें

पेस्ट को आइस ट्रे में भरकर फ्रीज कर दें। जमने के बाद क्यूब्स को एयरटाइट बैग में रख लें। जरूरत पड़ने पर एक-एक क्यूब निकालकर इस्तेमाल करें। इस तरीके से पेस्ट कई हफ्तों तक अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है।

कैसे पहचानें कि पेस्ट खराब हो गया है? यह भी जानें

जब पेस्ट में से खट्टी या अजीब गंध आने लगे या फिर रंग सामान्य से ज्यादा गहरा या बदला हुआ दिखे। अगर पेस्ट पर फफूंदी दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए यह खराब हो गया है। पानी और पेस्ट अलग-अलग परतों में दिखने लगे और गंध भी बदल जाए तो यह खराब हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य घरेलू उपयोग और खाद्य भंडारण से जुड़े प्रचलित तरीकों पर आधारित है। यदि पेस्ट में रंग, गंध या बनावट में किसी भी तरह का असामान्य बदलाव दिखे, तो उसका उपयोग न करें।