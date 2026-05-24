गर्मी के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तेज तापमान, नमी और बैक्टीरिया का तेजी से बढ़ना होता है। पालक, धनिया, मेथी, पत्तागोभी जैसी हरी सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए गर्म वातावरण में इनमें मौजूद नमी तेजी से कम होने लगती है, जिससे पत्तियां मुरझाने लगती हैं। वहीं, अधिक गर्मी के कारण बैक्टीरिया और फफूंद तेजी से पनपते हैं, जिसकी वजह से सब्जियां जल्दी सड़ने, गलने या काली पड़ने लगती हैं।

कई बार सब्जियां फ्रिज में रखने के बाद भी जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बढ़ते तापमान में सब्जियों को गलने व सड़ने से बचाने के लिए किस तरह स्टोर करके रखना चाहिए।

1- धोने का सही तरीका

अक्सर लोग बाजार से लाने के बाद हरी सब्जियों को धोकर सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे पत्तियों में अतिरिक्त नमी रह जाती है। यही नमी गर्मी के मौसम में जल्दी सड़न और फफूंद का कारण बनती है। बेहतर होगा कि सब्जियों को बिना धोए स्टोर करें। जब इस्तेमाल करना हो तभी धोएं। अगर धोना जरूरी हो तो अच्छी तरह सुखाकर ही फ्रिज में रखें।

2- पेपर टॉवल का इस्तेमाल

हरी सब्जियों में मौजूद अतिरिक्त नमी को सोखने के लिए पेपर टॉवल या सूखा सूती कपड़ा काफी मददगार माना जाता है। धनिया, पालक, मेथी या पुदीना जैसी पत्तेदार सब्जियों को हल्के पेपर में लपेटकर रखने से वे ज्यादा समय तक ताजा रहती हैं। यह तरीका पत्तियों को गलने और चिपचिपा होने से बचाता है।

3- कंटेनर का इस्तेमाल

सब्जियों को खुले में रखने की बजाय ढक्कन वाले कंटेनर या जिप लॉक बैग में स्टोर करना बेहतर होता है। हालांकि, कंटेनर पूरी तरह नमी बंद करने वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा एयर फ्लो रहने से सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश रहती हैं। कंटेनर में नीचे टिश्यू पेपर रखने से अतिरिक्त पानी जमा नहीं होता है।

4- फ्रिज में सही जगह रखें

हरी सब्जियों को फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। फ्रिज के ऊपरी हिस्से में ज्यादा ठंडक होने से कई बार पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। वहीं दरवाजे के पास तापमान में बार-बार बदलाव होता रहता है। इसलिए सब्जियों को हमेशा क्रिस्पर ड्रॉअर या वेजिटेबल बॉक्स में रखें।

5- खराब पत्तियां हटा दें

अगर सब्जियों में कोई पत्ती पीली, गली हुई या काली दिखाई दे रही हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। एक खराब पत्ती धीरे-धीरे पूरी सब्जी को खराब कर सकती है। स्टोर करने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए।

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