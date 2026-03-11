Nakhun chabane ki aadat kaise chhode: नाखून चबाना, बार-बार पैर हिलाना, नाक में उंगली डालना… ये कुछ आदतें बहुत सारे लोगों में होती हैं। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में नाखून चबाना (nakhun chabane se kya hota hai) अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाखून चबाने से कुंडली में ग्रह दोष भी लग सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसके कई नुकसान बताए गए हैं। नाखून चबाने से उंगलियों से हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक तत्व मुंह तक पहुंच सकते हैं। इससे आपको सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों (Health Risks of Nail Biting) का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आप भी नाखून चबाने की आदत से अगर परेशान हैं तो यहां कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं।

ट्रिगर प्वाइंट समझें

अक्सर कुछ लोग मेंटल स्ट्रेस में ऐसा करते हैं। या फिर चिंता, घबराहट, सोचते समय या आत्मविश्वास कम होने पर नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अपने ट्रिगर प्वाइंट को समझें।

नो-बाइट नेल पॉलिश

मार्केट से आप नो-बाइट नेल पॉलिश खरीदकर लगाएं। इसका स्वाद कड़वा होता है। जब भी आप नाखूनों को चबाएंगे तो आपको नेल्स का स्वाद कड़वा लगेगा। ऐसे में आपको याद आएगा कि नेल बाइटिंग नहीं करनी है।

नेल्स को छोटा रखें

बच्चों में अगर नाखून चबाने की आदत है तो समय-समय पर नाखून काटते रहें। मौसम ठंडा होने पर आप उन्हें गलव्स भी पहना सकती हैं।

हाथों को बिजी रखें

कई बार फ्री बैठने या स्ट्रेस होने पर नाखून चबाना लोग शुरू कर देते हैं। उस समय आपको हाथों को बिजी कर लेना चाहिए। जैसे स्ट्रेस बॉल को दबाएं, रबर बैंड हाथ में पकड़ लें। या कोई भी एक्टिविटी करें।

आसपास के लोगों को टोकने को कहें

आपके आसपास के लोगों को बोलें कि जब भी आप नाखून चबाएं तो आपको टोकना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको अपनी आदत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आदत पुरानी होने पर काउंसलर की मदद लें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।