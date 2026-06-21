घर का आंगन या बालकनी आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह होती है। लेकिन जब पक्षी वहां बार-बार आकर गंदगी करने लगते हैं, तो सफाई बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पक्षी पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन कुछ आसान और मानवीय उपाय अपनाकर आप उन्हें अपने आंगन या बालकनी से दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं 7 असरदार तरीके।

पक्षियों के बैठने की पसंदीदा जगह पहचानें

पक्षी अक्सर रेलिंग, छत के किनारों, लाइटों और पेर्गोला जैसी जगहों पर बैठना पसंद करते हैं। इन स्थानों पर गमले, सजावटी सामान या कवर लगाकर उन्हें कम आरामदायक बनाया जा सकता है, जिससे पक्षी वहां कम आएंगे।

चमकदार और रिफ्लेक्टिव चीजों का इस्तेमाल करें

पुरानी सीडी, रिफ्लेक्टिव टेप, धातु की रिबन या चमकदार गार्डन डेकोरेशन पक्षियों को भ्रमित कर सकती हैं। सूरज की रोशनी में बनने वाली चमक और हलचल उन्हें वहां बैठने से रोकती है।

खाने के स्रोत हटाएं

बालकनी या आंगन में बचे हुए खाने के टुकड़े, पालतू जानवरों का भोजन, गिरे हुए फल और खुले कूड़ेदान पक्षियों को आकर्षित करते हैं। नियमित सफाई और कूड़ेदान को ढककर रखने से उनकी आवाजाही कम हो सकती है।

हिलने-डुलने वाली सजावटी चीजें लगाएं

विंड चाइम, घूमने वाले डेकोरेटिव आइटम और लटकने वाली सजावट हवा के साथ हिलती रहती हैं। इनकी हलचल पक्षियों को असहज महसूस कराती है और वे वहां बैठने से बचते हैं।

फर्नीचर को ढककर रखें

जब टेबल और कुर्सियों का उपयोग न हो, तो उन्हें कवर से ढक दें। इससे पक्षियों की बीट, धूल और मौसम की मार से फर्नीचर सुरक्षित रहेगा और सफाई का झंझट भी कम होगा।

आसपास के पेड़ों की छंटाई करें

आंगन या बालकनी के पास घने पेड़ और झाड़ियां पक्षियों के लिए आरामदायक ठिकाना बन सकती हैं। नियमित रूप से शाखाओं की छंटाई करने से यह जगह उनके लिए कम आकर्षक बन जाती है। हालांकि, छंटाई से पहले यह जरूर जांच लें कि वहां कोई सक्रिय घोंसला तो नहीं है।

पक्षियों के लिए अलग जगह बनाएं

यदि पक्षी बार-बार आपके आंगन में आते हैं, तो बगीचे के किसी दूसरे हिस्से में उनके लिए बर्ड बाथ, फीडर या छोटा सा आश्रय बना सकते हैं। इससे वे वहां अधिक समय बिताएंगे और आपके बैठने वाले क्षेत्र में कम आएंगे।

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