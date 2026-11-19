Saree Draping Tips: कई महिलाओं को साड़ी पहनने का शौक होता है लेकिन दिनभर साड़ी को बिना खराब हुए पहनना उन्हें मुश्किल काम लगता है। साड़ी पहनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उसे लंबे समय तक टिकाए रखने की होती है। कई बार हम गलत तरीके से साड़ी पहन लेते हैं, जिसकी वजह से चलने, बैठने या दूसरे कामों को करने में परेशानी होती है। यही वजह है कि कई महिलाएं इसे ऑफिस, पार्टी या रोजाना पहनने से बचती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल साड़ी की प्लीट्स और पल्लू को दिनभर सही रखना उतना मुश्किल काम भी नहीं है।

साड़ी ड्रेपर मयूरी बियानी से द इंडियन एक्सप्रेस (indianexpress.com) ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि साड़ी पहनने की शुरुआत करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती साड़ी पहनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। यह दिलचस्पी अंदर से आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साड़ी पहनना मुश्किल नहीं है, बस जब तक आप इसे पहनने की तकनीक नहीं सीख लेते, तब तक यह आपके लिए नई और अनजान चीज लग सकती है।

अगर आप बहुत कम साड़ी पहनती हैं या उसे लंबे समय तक पहनने में परेशानी होती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। साड़ी ड्रेपर मयूरी बियानी ने कुछ टिप्स बताए हैं, जिनसे साड़ी पहनना आसान हो जाएगा और आपकी साड़ी पूरे दिन अपनी जगह पर टिकी रह सकती है।

सबसे पहले साड़ी को सिक्योर करें

साड़ी पहनना शुरू करते समय प्लीट्स को अच्छी तरह टिकाने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करें। या फिर आप गांठ भी लगा सकती हैं। इससे साड़ी पूरे दिन सीधी और अपनी जगह पर बनी रहेगी। उदारण के तौर पर अगर साड़ी पहन रही हैं, तो पहले पल्लू की प्लीट्स बनाएं और उसे तुरंत पिन से टक कर लें।

शोल्डर प्लीट्स पहले बनाएं

साड़ी पहनते समय कुछ महिलाएं पहले नीचे प्लीट्स बनाती हैं और फिर शोल्डर यानी कंधे की प्लीट्स को सिक्योर करती हैं। लेकिन अगर आप साड़ी को सही तरीके से पहनेंगी तो यह लंबे समय तक सही तरीके से टिकी रहेगी। इसीलिए सबसे पहले कंधे की प्लीट्स को सेट कर लें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि पल्लू के लिए कितना कपड़ा छोड़ना है।

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लंबाई का सही चुनाव

साड़ी की लंबाई अगर सही से नहीं रखी जाती है, तो चलते समय पीछे से यह ऊपर उठती है और खराब दिखती है। साड़ी फर्श को हल्के से छूती हुई होनी चाहिए। यह न तो फर्श पर घिसटनी चाहिए और न ही आपके टखनों के ऊपर रहनी चाहिए। सही लंबाई साड़ी के पूरे लुक और खूबसूरती में बहुत बड़ा फर्क लाती है। अगर आप हील्स पहन रही हैं, तो इन्हें पहनकर ही साड़ी को पहनें। इससे साड़ी की सही लंबाई चुनने में मदद मिलेगी।

नाभि के नीचे पहने साड़ी

अपनी साड़ी को बेली बटन या नाभि से थोड़ा नीचे पहनकर देखें। इससे बॉडी बैलेंस्ड दिखती है और लुक भी सुंदर आता है। एक्सपर्ट के अनुसार इससे पेट के आसपास का हिस्सा भारी या फूला हुआ नहीं दिखता। हालांकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो अपने अनुसार साड़ी को पहन सकती हैं।

साड़ी पहनते समय आत्मविश्वास रखें

दिनभर साड़ी पहनना है, तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। एक्सपर्ट के अनुसार साड़ी को सुंदर ढंग से पहनने में छोटी-छोटी बातों का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे लंबाई, अच्छी तरह से बनाई गई प्लीट्स और कमर पर साड़ी की सही जगह होना।