बारिश के मौसम में अक्सर खाने-पीने की चीजें सील जाती हैं। ऐसे में कुछ लोग उन्हें फेंक देते हैं तो कुछ थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाते हुए उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना लेते हैं। मानसून में हवा में बढ़ी नमी की वजह से कई बार मूंगफली सील जाती है। सीलन से उसकी कुरकुराहट खत्म हो जाती है। अगर मूंगफली में फफूंदी, बदबू या कड़वापन नहीं आया है, तो उसे फेंकने की बजाय आप उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। आइए जानें इसके 7 आसान तरीके।

कड़ाही में दोबारा भून लें

अगर मूंगफली सिर्फ नमी की वजह से सील गई है और उसमें फफूंदी या बदबू नहीं आई है, तो सबसे आसान तरीका है उसे कड़ाही में दोबारा भूनना। ऐसा करने से उसकी नमी दूर हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले एक मोटे तले की कड़ाही को धीमी आंच पर गर्म करें। मूंगफली को 8–10 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें। इससे उसमें मौजूद अतिरिक्त नमी निकल जाती है। मूंगफली दोबारा कुरकुरी होने लगती है। भूनने के बाद उसे पूरी तरह ठंडा होने दें। फिर एयरटाइट डिब्बे में रखें।

ओवन या एयर फ्रायर में ड्राई रोस्ट करें

अगर आपके घर में ओवन या एयर फ्रायर है, तो उसमें भी सील गई मूंगफली को आसानी से ठीक किया जा सकता है। ओवन या एयर फ्रायर को 150–160°C पर प्रीहीट करें और मूंगफली को 8–10 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें। बीच-बीच में ट्रे को हिलाते रहें, ताकि सभी दाने समान रूप से सूख जाएं। ठंडी होने के बाद मूंगफली पहले जैसी कुरकुरी महसूस होगी।

मूंगफली की चटनी बनाएं

मूंगफली हल्की नरम हो गई है और उसे स्नैक के रूप में खाना पसंद नहीं आ रहा, तो उससे चटनी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंगफली को हल्का भून लें, फिर उसमें लहसुन, हरी मिर्च, नमक, भुना जीरा और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी पराठे, डोसा, इडली, वड़ा या स्नैक्स के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है।

पीनट पाउडर तैयार करें

सील गई मूंगफली को भूनकर उसका पीनट पाउडर भी बनाया जा सकता है। इसे मिक्सर में दरदरा या बारीक पीस लें। तैयार पाउडर को पोहा, उपमा, साबूदाना खिचड़ी, पराठे, सलाद, रायता या सूखी सब्जियों पर छिड़ककर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खाने का स्वाद बढ़ने के साथ-साथ प्रोटीन भी मिलता है।

घर पर बनाएं हेल्दी पीनट बटर

अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में सील गई मूंगफली है, तो उससे घर पर पीनट बटर तैयार किया जा सकता है। पहले मूंगफली को अच्छी तरह भून लें और ठंडा होने दें। इसके बाद मिक्सर में पीसते समय थोड़ा-सा तेल, नमक और चाहें तो शहद मिलाएं। कुछ मिनट में स्मूद पीनट बटर तैयार हो जाएगा, जिसे ब्रेड, टोस्ट या स्मूदी के साथ खाया जा सकता है।

चिक्की या मूंगफली के लड्डू बनाएं

सील गई मूंगफली को दोबारा भूनकर गुड़ के साथ चिक्की या लड्डू बनाए जा सकते हैं। गुड़ को पिघलाकर उसमें भुनी हुई मूंगफली मिलाएं और मनचाहे आकार में जमा दें। यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाला स्नैक बन सकता है।

नमकीन या चिवड़ा में करें इस्तेमाल

भुनी हुई मूंगफली को घर की बनी नमकीन, चिवड़ा, मुरमुरा मिक्स या ट्रेल मिक्स में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मूंगफली की कुरकुराहट वापस आ जाती है और पूरे स्नैक का स्वाद भी बेहतर हो जाता है। इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें ताकि दोबारा नमी न लगे।

जरूरी सावधानी

यदि मूंगफली पर फफूंदी दिखे, खट्टी/बासी गंध आए, स्वाद कड़वा लगे या उसमें कीड़े हों, तो उसे बिल्कुल न खाएं। ऐसी मूंगफली में हानिकारक फफूंदी पनप सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। ऐसे दानों को फेंक देना ही बेहतर है।