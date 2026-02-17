सफेद जूते पहनने में जितने अच्छे होते हैं, उनकी केयर करना उतना ही मुश्किल होता है। दरअसल, सफेद या हल्के रंग के जूते पहने-पहने समय के साथ पीले पड़ने लगते हैं। धूल, पसीना, धूप और सही तरीके से केयर नहीं करने के कारण ये कुछ ही दिनों में पीले पड़ जाते हैं और गंदे नजर आते हैं।

वहीं, इन पीले पड़े गंदे जूतों को क्लीन करने के लिए अक्सर लोग पानी से धो देते हैं। ऐसे में बार-बार इन जूतों को पानी से धोने के कारण उनका मटेरियल खराब होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में आप कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर भी इन जूतों के पीलेपन को आसानी से हटा सकते हैं।

बेकिंग सोडा से करें क्लीन

पीले पड़े सफेद जूतों को क्लीन करने के लिए आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। दरअसल, बेकिंग सोडा जिद्दी दाग हटाने में भी काफी कारगर होता है। इससे जूते को क्लीन करने के लिए सबसे पहले एक सूखे टूथब्रश पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लगाकर जूतों के पीले हिस्सों पर लगाएं और इसे हल्के हाथों से रगड़ें। कुछ समय बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे जूतों का पीलापन आसानी से हट जाएगा।

सफेद टूथपेस्ट से करें क्लीन

आप सफेद टूथपेस्ट से भी जूतों को क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए व्हाइट टूथपेस्ट को जूते के पीले हिस्से पर लगाएं और करीब 10-12 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद इसे सूखे ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इस तरह जूतों का पीलापन आसानी से हट जाएगा।

सफेद सिरका से हटाएं पीलापन

सफेद सिरका से भी आप जूतों के पीलेपन को आसानी से हटा सकते हैं। इसके लिए एक साफ कपड़े पर थोड़ा-सा सिरका लगाकर पीले हिस्से को हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद जूतों को छांव में सूखने के लिए रख दें। हालांकि, जूतों पर सिरका कम मात्रा में ही उपयोग करें।