किसी-किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है। इससे एक तो दुर्गंध की समस्या रहती है वहीं कपड़ों पर भी पीले दाग से लग जाते हैं। खासतौर पर कॉटन के लाइट कलर के कपड़ों के साथ ये दिक्कत ज्यादा होती है। ये दाग न केवल देखने में भद्दे लगते हैं बल्कि उस जगह का कपड़ा भी रफ हो जाता है।

ऐसे में इसे हटाने के लिए बहुत सारे लोग हार्ड डिटर्जेंट, स्टेन रिमूवल ट्रिक्स और बार-बार ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे कपड़े की रंगत खराब होने का डर रहता है। कपड़ों से पसीने के पीले धब्बों को हटाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इससे आपको ये दाग हटाने में मदद मिलेगी। साथ ही ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कपड़ों को रगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

नमक और पानी

नमक के जरिए भी जिद्दी पसीने के दागों को कम करने में मदद मिल सकती है। नमक पसीने से बने पिगमेंट को तोड़ने का काम करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच नमक को एक कप गुनगुने पानी में डालकर मिक्स करें। फिर इसे दाग वाले हिस्से पर लगाएं। हल्के हाथ से इसे साफ करें। 10-15 मिनट घोल को कपड़े पर लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से धो लें।

नींबू का रस

कपड़ों से पसीने के दाग हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक नींबू को काटें। उसका रस सीधे दाग पर लगाएं। फिर थोड़ी देर सूखने दें। फिर ठंडे पानी से धो लें। चाहें तो उसमें थोड़ा नमक मिलाकर स्क्रब भी कर सकते हैं।

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा के जरिए भी कपड़ों से पसीने के दाग हटा सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसके बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। तैयार घोल को दाग वाले हिस्से पर लगाएं। इसे कुछ देर ऐसे ही लगा रहने दें। फिर हल्के हाथों से कपड़े को साफ करें। यह घोल दाग और दुर्गंध दोनों को हटाने में मदद करेगा।