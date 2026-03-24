White shoes kaise saaf karen: वाइट शूज या स्नीकर्स लगभग लड़कों के लगभग हर आउटफिट के साथ चल जाते हैं और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसे में ज्यादातर लड़के इन्हें खरीदना और पहनना पसंद करते हैं। वहीं लड़कियों की बात करें तो वन-पीस, जींस या फिर कई तरह की वेस्टर्न ड्रेस के साथ वो भी वाइट शूज या फिर स्नीकर्स पहनना पसंद करती हैं।

ये हमेशा लुक को निखारने का काम करते हैं, लेकिन इसके साथ सबसे दिक्कत ये है कि यह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। साथ ही अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग पड़ जाए तो उसे हटाना भी बेहद मुश्किल होता है। कई बार ये दाग और पीलापन इतना जिद्दी होता है कि ब्रश से रगड़ने के बाद भी नहीं हटता है। ऐसे में बच्चों के स्कूल के सफेद जूतों से लेकर यूथ के स्टाइलिश वाइट शूज और स्नीकर्स तक को आप यहां बताए 3 ट्रिक से आसानी से साफ कर सकते हैं।

टूथपेस्ट और विनेगर

वाइट शूज पर जहां भी गंदे निशान या पीलापन हो उसे हटाने के लिए आप टूथपेस्ट विनेगर का इस्तेमाल करें। इसके लिए बस आपको करना ये है कि किसी कटोरी में टूथपेस्ट लें उसमें विनेगर डालें। इसे दाग पर लगा दें। फिर सॉफ्ट ब्रश से दाग को हटाएं। पानी से साफ कर दें।

डिटर्जेंट और विनेगर

वाइट शूज से पीलापन हटाने के लिए आप डिटर्जेंट और विनेगर का यूज कर सकती हैं। इसके लिए एक मग में गुनगुना पानी लें। उसमें डिटर्जेंट या विनेगर मिलाएं। इसमें किसी टब या बाल्टी में डालें और जूतों को उसमें भिगो दें। कुछ देर बार ब्रश से जूतों को साफ कर लें। बाद में पानी से धो लें।

गर्म पानी और नमक

जूतों पर जमे जिद्दी निशान और पीलापन को आप गर्म पानी और नमक के जरिए भी हटा सकते हैं। इसके लिए टब या बाल्टी लें। उसमें गर्म पानी डालें। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बड़ा चम्मच नमक डाल दें। इसे पानी में अच्छी तरह से घोल दें। फिर जूतों को इस सॉल्यूशन में भिगो दें। थोड़ी देर बाद ब्रश से धोकर वाइट शूज साफ कर लें।