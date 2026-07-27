दीवारों पर जब हरे और काले रंग की काई जमने लगती है तो इससे घर की खूबसूरती पर भी असर पड़ता है। यह समस्या सबसे अधिक बरसात के मौसम में होती है। दरअसल, बरसात के मौसम में वातावरण में नमी बहुत बढ़ जाती है और दीवारें लंबे समय तक गीली बनी रहती हैं। जब दीवारों पर धूप और हवा पर्याप्त नहीं पहुंचती, तो उनकी सतह पर काई, फफूंदी और शैवाल तेजी से पनपने लगते हैं।

इसके अलावा, दीवारों में सीलन, पानी का रिसाव या खराब ड्रेनेज भी काई जमने की प्रमुख वजह है। इसी के चलते मानसून के दौरान घर की बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर काई दिखाई देने लगती है। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से दीवार पर लगी कई को आसानी से साफ किया जा सकता है।

सिरका और पानी

सफेद सिरका की मदद से भी दीवारों पर लगी काई को साफ किया जा सकता है। सिरके में प्राकृतिक एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो काई को हटाने में मदद करते हैं। एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर काई वाली जगह पर अच्छी तरह छिड़ दें। इसे 20-30 मिनट तक लगा रहने दें ताकि काई नरम हो जाए। इसके बाद सख्त ब्रश में रगड़कर साफ करें और अंत में साफ पानी से धो लें। हल्की काई में यह प्रभावी साबित हो सकता है।

बेकिंग सोडा

काई के साथ ही उससे आ रही बदबू को दूर करने में भी बेकिंग सोडा असरकारी साबित हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2-3 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और इस घोल को काई वाली जगह पर डालें। 15 से 20 मिनट बाद ब्रश से अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें। इससे काई आसानी से निकल सकती है और दीवार की सतह भी ज्यादा खराब नहीं होती है।

ब्लीच से भी कर सकते हैं सफाई

ब्लीच का इस्तेमाल कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग को साफ करने के लिए किया जाता है। खासकर सफेद कपड़े पर लगे दाग को यह प्रभावी तरीके से साफ करता है। कपड़े के अलावा ब्लीच दीवार पर लगी काई की परत को भी काफी हद तक कम कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी में एक भाग ब्लीच में तीन भाग पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब दस्ताने और मास्क पहनकर इसे काई पर लगा दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से रगड़कर साफ पानी से धो लें। सफाई के दौरान कमरे में हवा का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखें, ताकि इसकी महक आसानी से निकल जाए। ऐसे में आप इन तीन घरेलू नुस्खों की मदद से दीवार पर लगी काई को आसानी से साफ कर सकते हैं।

Aso Read

फ्रिज की रबर सील पर तो नहीं जम गई है काली फफूंद, इस तरह करें सफाई

