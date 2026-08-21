बारिश के मौसम में भुट्टा खूब मिलता है। इन दिनों लोग इसका अलग-अलग तरह से लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जब कॉर्न सलाद, सूप, सैंडविच या चाट बनाने के लिए उसके दाने अलग करने हों, तो यह काम कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है। खासकर पूरे भुट्टे से एक-एक दाना निकालना समय लेने वाला होता है। वहीं कई लोगों की शिकायत होती है कि भुट्टे से दाने निकालने की बारी आती है, तो अक्सर आधे दाने कटिंग बोर्ड पर और कुछ किचन काउंटर पर बिखर जाते हैं। अगर आप भी इस झंझट से बचना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं। किचन में मौजूद कुछ साधारण बर्तनों और सही तरीके की मदद से यह काम काफी आसान हो सकता है। जानिए भुट्टे से कॉर्न के दाने जल्दी और आसानी से निकालने के कुछ आसान तरीके।

बड़े बाउल और छोटे बाउल का ट्रिक

इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल लें। फिर उसके अंदर एक छोटा बाउल उल्टा रख दें। इसके बाद आपको भुट्टे को छोटे बाउल के ऊपर खड़ा करके पकड़ना है। ऊपर से नीचे की ओर दाने काटें। कॉर्न के दाने सीधे बड़े बाउल में गिरेंगे और इधर-उधर नहीं फैलेंगे।

केक मोल्ड या बीच में छेद वाले बर्तन का इस्तेमाल

अगर आपके पास बीच में छेद वाला केक मोल्ड या ऐसा कोई बर्तन है, जिसमें भुट्टे का सिरा टिक सके, तो यह काम और आसान हो सकता है। भुट्टे को छेद में खड़ा करें और चाकू से ऊपर से नीचे की ओर दाने काटें। बर्तन के किनारे दानों को समेटने में मदद करेंगे।

पहले भुट्टे को छोटे टुकड़ों में काट लें

बड़ा भुट्टा पकड़ने में परेशानी हो रही है तो उसे दो या तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। छोटे टुकड़ों को स्थिर रखना आसान होता है और दाने निकालते समय हाथ पर भी ज्यादा जोर नहीं पड़ता। खासकर बड़े या ज्यादा फिसलन वाले भुट्टे के साथ यह तरीका काम आ सकता है।

हल्का उबालने के बाद भी निकाल सकते हैं दाने

कुछ रेसिपीज में कॉर्न को पहले उबालकर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भुट्टे को हल्का उबालकर थोड़ा ठंडा होने दें और फिर दाने निकालें। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पकने पर दाने नरम हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको सलाद या चाट के लिए दानों का आकार और टेक्सचर बनाए रखना है तो जरूरत से ज्यादा न पकाएं।

चाकू चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

भुट्टे को हाथ में पकड़कर हवा में काटने की कोशिश न करें। इससे चाकू फिसल सकता है। हमेशा उसे किसी स्थिर सतह या बर्तन के सहारे रखें। चाकू का इस्तेमाल सावधानी से करें। ज्यादा दबाव लगाने पर हाथ फिसलने का खतरा बढ़ सकता है।

दाने काटते समय चाकू को भुट्टे की सतह के ज्यादा अंदर तक न ले जाएं। कोशिश करें कि सिर्फ दाने कटें और बीच का सख्त हिस्सा न निकले। इस तरह कम बर्बादी होगी और कॉर्न की डिश का टेक्सचर भी बेहतर बना रहेगा।