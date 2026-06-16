Chewing gum ko kaise hataye: च्युइंग अगर गलती से बालों, कपड़ों या फर्नीचर पर चिपक जाए तो उसे हटाना मुश्किल हो सकता है। जल्दबाजी में कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे बालों को नुकसान या सामान खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय आपको कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस समस्या को दूर करना चाहिए। चीजों को बिना खराब किए कैसे च्युइंग को हटाया जाए आइए जानें इसके बारे में।

कपड़ों से च्युइंग गम हटाने के तरीके

बर्फ: अगर कपड़े पर च्युइंग चिपक गई है तो उस हिस्से पर बर्फ रखें। फिर गम को सख्त होने दें। इसके बाद उसे चम्मच से धीरे-धीरे हटाने की कोशिश करें। फ्रीजर ट्रिक: कपड़े को पॉलीबैग में रखकर कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें। ठंड के कारण गम कठोर हो जाती है और आसानी से निकल सकती है। लिक्विड डिटर्जेंट: ऊपर बताए गए तरीके से बाद भी च्युइंग अगर कपड़ों पर थोड़ी बहुत लगी रह गई है तो उस जगह पर थोड़ा डिटर्जेंट लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम ब्रश से रगड़ें। फिर सामान्य तरीके से कपड़ा धो लें।

बालों से च्युइंग गम हटाने के तरीके

नारियल या जैतून का तेल: बालों के साथ सावधानी बरतें। सबसे पहले गम लगे हिस्से पर तेल लगाएं। कुछ मिनट बाद गम मुलायम होने लगेगी। फिर उंगलियों या चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे-धीरे निकालें। पीनट बटर: च्युइंग को हटाने के लिए सबसे पहले प्रभावित जगह पर पीनट बटर लगाएं। इसे लगाने से चिपचिपाहट कम हो सकती है। इसके बाद में बालों को शैंपू से धो लें। हेयर कंडीशनर: गम वाले हिस्से पर अच्छी मात्रा में कंडीशनर लगाएं। इससे गम की पकड़ ढीली पड़ सकती है और उसे निकालना आसान हो सकता है।

फर्नीचर से च्युइंग गम हटाने के तरीके

आइस पैक:फर्नीचर से च्युइंग हटाने के लिए कुछ मिनट तक आइस पैक रखें। जब च्युइंग सख्त होने लगे तो प्लास्टिक कार्ड या स्पैचुला से धीरे-धीरे हटाएं। सिरके का इस्तेमाल: सबसे पहले हल्का गुनगुना सिरका कपड़े पर लेकर गम वाले हिस्से पर लगाएं। इससे गम ढीली पड़ सकती है। बाद में साफ कपड़े से पोंछ दें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और घरेलू उपायों के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नाजुक कपड़ों, महंगे फर्नीचर या संवेदनशील सतहों पर विशेष सावधानी बरतें।