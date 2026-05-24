इस वक्त देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तर भारत और दिल्ली-एनसीआर में तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गर्म हवाओं और तपती धूप की वजह से घरों की छतें दिनभर गर्म रहती हैं, जिसका असर शाम होते-होते फर्श पर भी दिखाई देने लगता है। खासकर टॉप फ्लोर पर रहने वालों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ आसान और असरदार तरीके हैं, जिनकी मदद से आप घर के फर्श को काफी हद तक ठंडा रख सकते हैं।

1- ऐसे लगाएं पोछा

दिनभर धूप और गर्म हवा की वजह से फर्श गर्मी सोख लेता है। ऐसे में शाम के समय ठंडे पानी से पोछा लगाने पर फर्श का तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है और घर में ठंडक महसूस होती है। अगर चाहें तो पानी में थोड़ा फिटकरी पाउडर, गुलाब जल या पुदीना अर्क मिला सकते हैं। इससे ठंडक का एहसास ज्यादा देर तक बना रहता है और कमरे में हल्की ताजगी महसूस होती है।

2- सही पर्दों का इस्तेमाल

खिड़कियों और दरवाजों से आने वाली सीधी धूप घर के फर्श और दीवारों को तेजी से गर्म कर देती है। ऐसे में मोटे सन ब्लॉक पर्दे लगाने से धूप सीधे अंदर नहीं आती और कमरे का तापमान कम रहता है। खासकर दोपहर के समय पर्दे बंद रखने से फर्श ज्यादा गर्म नहीं होता और शाम तक कमरे में ठंडक बनी रहती है।

3- दरी या मैट

मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स वाले फर्श दिनभर गर्मी जमा करके रखते हैं, जिसकी वजह से शाम को भी उनमें से गर्मी निकलती रहती है। ऐसे में सूती दरी, बांस की चटाई या हल्के कॉटन मैट बिछाने से गर्म फर्श के सीधे संपर्क से राहत मिलती है। इससे पैरों को ठंडक महसूस होती है और कमरा भी ज्यादा आरामदायक लगता है।

4- यहां करें पानी का छिड़काव

घर की छत और बालकनी दिनभर सबसे ज्यादा धूप झेलती हैं। इनकी गर्मी नीचे के कमरों तक पहुंचती है, जिससे फर्श भी तपने लगता है। शाम के समय छत और बालकनी पर पानी का छिड़काव करने से सतह जल्दी ठंडी होती है और उसका असर नीचे के कमरों में भी महसूस होता है। ऐसे में पानी के छिड़काव से घर के तापमान को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है।

5- वेंटिलेशन जरूरी

अगर घर में हवा का सही आना-जाना न हो, तो गर्मी लंबे समय तक कमरे में फंसी रहती है। इसलिए शाम के समय खिड़कियां व दरवाजे खोल दें ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके और ताजी हवा अंदर आए। क्रॉस वेंटिलेशन होने से कमरे का तापमान जल्दी कम होता है और फर्श भी धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है।

6- पौधे लगाएं

गर्मी के मौसम में कुछ पौधे कमरे के वातावरण को ठंडा और फ्रेश रखने में मदद करते हैं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एरेका पाम और एलोवेरा जैसे इंडोर प्लांट्स हवा को शुद्ध करने के साथ कमरे में नमी बनाए रखते हैं। इससे गर्मी का असर थोड़ा कम महसूस होता है।

7- बिछाएं ऐसे कपड़े

अगर घर के किसी हिस्से पर दिनभर सीधी धूप पड़ती है, तो वहां का फर्श ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में उस हिस्से पर कारपेट, कॉटन मैट या कपड़ा बिछाकर रखने से फर्श सीधे धूप के संपर्क में नहीं आता। इससे गर्मी कम जमा होती है और शाम के समय फर्श ज्यादा तपता नहीं है।

ऐसे में इन आसान आदतों को अपनाकर और छोटे-छोटे बदलाव करके आप घर के फर्श को काफी हद तक ठंडा रख सकते हैं।

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