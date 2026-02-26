होली रंगों का त्योहार है। इस मौके पर लोग सुबह होते ही एक दूसरे पर जमकर रंग फेंकते हैं। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावटी और केमिकल वाले रंग भी बेचे जाते हैं। केमिकल वाले रंग त्वचा, बालों से लेकर आंखों तक को नुकसान पहुंच सकते हैं। ऐसे में होली खेलने के दौरान त्वचा, बाल और आंखों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है।

बाजार में मिलने वाले मिलावटी और केमिकल वाले रंगों में अक्सर सीसा, मरकरी, क्रोमियम और कांच के बारीक कण मिलाए जाते हैं, जो स्किन के साथ ही आंखों में जलन, लालिमा, खुजली और अन्य कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं होली पर अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें।

चश्मा लगाएं

होली के मौके पर रंग खेलने से पहले चश्मा लगा लें। सनग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट गॉगल्स पहन लें। चश्मा पहन लेने से आंखों में रंग, गुलाल और पानी जाने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

तेल लगा लें

रंग और गुलाल से बचाने के लिए आंखों के आसपास नारियल या बादाम तेल लगा लें। इन तेलों के कारण रंग के सीधे आंखों में जाने से बच सकते हैं। ये सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकते हैं।

निकाल दें कॉन्टैक्ट लेंस

अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो होली खेलने से पहले इन्हें निकाल दें। क्योंकि, लेंस पर रंग के पड़ते ही ये आंखों में फंस सकते हैं जिससे जलन और खुजली की समस्या हो सकती है। इसकी जगह सनग्लास लगाकर होली खेलना बेहतर होगा।

रंग चला जाए तो क्या करें

आंखों में जब रंग चला जाता है तो अक्सर लोग रगड़कर साफ करने लगते हैं। लेकिन यह खतरनाक साबित हो सकता है। रगड़ने के बजाए साफ पानी से आंखों को धो लें। इससे रंग आसानी से निकल सकते हैं।

इसके अलावा आंखों को साफ करने के लिए ठंडे गुलाब जल, साफ कपड़े और ठंडी सिकाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी राहत नहीं मिलती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

क्या करें

होली पर हमेशा हर्बल या फिर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आंखों के साथ ही त्वचा और बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

