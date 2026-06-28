बारिश का मौसम अपने साथ हरियाली, गर्मी से राहत और ठंडी हवाएं लेकर आता है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से घरों में सीलन, रिसाव और फफूंद जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में घर की दीवारों के साथ-साथ खिड़कियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। जिसकी वजह से नमी, फफूंद या सीलन की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में मानसून के दौरान खिड़कियों की देखभाल भी जरूरी हो जाती है। क्योंकि खिड़कियां सिर्फ सुंदरता बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के नजरिए से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

अक्सर घरों में लोहे या लकड़ी की खिड़कियां लगाई जाती हैं जो लगातार पानी के संपर्क में आने से खराब हो सकती हैं। अगर आप भी मानसून में खिड़कियों को नमी और जंग से बचाना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं।

नियमित सफाई है जरूरी

बारिश के बाद खिड़कियों की सफाई करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस दौरान इनमें नमी और जंग आसानी से लग सकती है। इसके लिए खिड़कियों को नियमित तौर पर सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं जिससे धूल-मिट्टी और गंदगी भी नहीं जमा हो पाती।

विंडो शेड का इस्तेमाल

कई बार बारिश का पानी खिड़की से घर के अंदर तक आ जाता है और ऐसे में घर भी गंदा हो जाता है। जिसकी वजह से खिड़कियों को भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप विंडो शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी को खिड़की से दूर रखने में मदद करेगा।

वॉटरप्रूफ पर्दे

बारिश, धूप और नमी से खिड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ पर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप खिड़कियों या बालकनी के आसपास लगा सकते हैं जहां बारिश का पानी सीधे संपर्क में आता है।

नमी और फफूंद से बचाएं

अगर खिड़कियों के आसपास लगातार नमी बनी हुई है, तो वहां फफूंद का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में बारिश बंद होने के बाद कुछ देर खिड़कियों को खोलकर रखें जिससे ताजी हवा का प्रवाह बना रहे। इससे खिड़कियां और आसपास की जगह से नमी कम हो जाएगी।

लकड़ी की खिड़कियों की देखभाल

अगर आपके घर में लकड़ी की खिड़कियां हैं तो उन्हें समय-समय पर पॉलिश करने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि लकड़ी नमी के संपर्क में आते ही फूलने लगती है और जल्दी खराब हो सकती है। ऐसे में इसपर पानी जमा न होने दें।

मानसून के दौरान खिड़कियों की देखभाल सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि बारिश की वजह से नमी, पानी का रिसाव, फफूंद और जंग जैसी समस्याओं से भी बचाव करती है। इसलिए समय-समय पर खिड़कियों की सफाई करनी चाहिए। इससे खिड़कियां लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती हैं और बार-बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती है।