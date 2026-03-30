अगर आप भी गर्मी में दूध जल्दी फटने या स्वाद में खट्टा होने से परेशान रहते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। गर्मी मौसम में दूध जल्दी खऱाब होने का डर रहता है। ऐसा कभी-कभी होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अक्सर इस समस्या से रूबरू होते रहते हैं तो हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे हों। ऐसे में दूध को गर्म करने से लेकर स्टोर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ताकि दूध को फटने से बचाया जा सके। आइए जानें इसके बारे में।

गर्मी में जल्दी क्यों फट जाता है दूध?

कच्चे दूध में LAB बैक्टीरिया उपस्थित होता है। यह प्रोबायोटिक और हानिरहित होता है। जब गर्म मौसम में दूध को ज्यादा देर तक कच्चा छोड़ दिया जाता है तो LAB बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से दूध को किण्वित कर देते हैं। साथ ही जब दूध को गाय-भैंस से निकाला जाता है तो अमूमन उसका pH मान लगभग 6.6 होता है। यह 7 के उदासीन pH मान की तुलना में थोड़ा अधिक अम्लीय होता है। ऐसे में गर्म मौसम में यह गिरकर 5 तक भी पहुंच जाता है। इसी स्थिति में दूध जमने या फटने लगता है।

गर्मी में दूध को फटने से कैसे बचाएं?

गर्म मौसम में दूध को 1-2 घंटे से ज्यादा बाहर न रखें। पैकेट वाला दूध पहले से ही पाश्चुरीकृत (pasteurized) होता है। इसलिए इसे बहुत ज्यादा देर तक उबालना से बचें। ऐसा करने से यह फट सकता है। दूध का पैकेट खोलने के बाद उसे 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें। जितनी जरूरत हो उतना ही दूध लें। ज्यादा दूध लेकर गर्मियों में उसे स्टोर न करें। दूध को हमेशा गर्म करके ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रखें। दूध को फ्रिज में ज्यादा दिन रखने पर भी इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। दूध को फ्रिज में रखते समय कोशिश करें कि इसे कांच या स्टील के बर्तन में रखें।

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बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

अगर आप दूध को फटने से बचाने चाहते हैं तो इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा मिल दें। फिर उसे उबालें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये ज्यादा मात्रा में उपयोग न करें इससे दूध का टेस्ट खराब हो सकता है।

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Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।