अब हेयर कलर सिर्फ सफेद बालों को छिपाने तक सीमित नहीं रहा। आजकल लोग नया लुक पाने और अपनी पर्सनैलिटी को अलग अंदाज देने के लिए भी हेयर कलर करवाते हैं। इसके बाद लुक को पूरी तरह से बदल जाता है लेकिन बाद में कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बाल पहले की तुलना में ज्यादा रूखे, बेजान और फ्रिजी लगने लगे हैं।

ऐसे में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि हेयर कलर के बाद बाल रूखे क्यों हो जाते हैं, कलर किए बालों की देखभाल कैसे करें और कौन-सी गलतियों से बचना चाहिए? हेयर कलर करवाने के बाद की कुछ गलतियां लोग करते हैं जिनकी वजह से बालों की नमी और चमक पर बुरा असर पड़ सकता है। हेयर कलर, खासकर परमानेंट कलर और ब्लीचिंग, बालों की बाहरी परत (Cuticle) को खोलकर रंग को बालों के अंदर पहुंचाते हैं।

इस प्रोसेस के बाद बालों की नमी बनाए रखने की कैपेसिटी कम हो सकती है। इससे बाल रूखे, बेजान या फ्रिजी हो सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के बालों पर हेयर कलर का असर अलग-अलग हो सकता है। यह इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट, बालों की स्थिति और बाद की देखभाल पर भी निर्भर करता है। आइए जानें ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से बाल कलर करवाने के बाद रूखे हो सकते हैं।

कलर कराने के तुरंत बाद बार-बार बाल धोना

कई हेयर प्रोफेशनल शुरुआती 48–72 घंटे तक बार-बार शैंपू करने से बचने की सलाह देते हैं। इससे रंग जल्दी फीका पड़ने और बाल ज्यादा ड्राई महसूस होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि कलर कराने के तुरंत बाद बाल न धोएं।

बहुत गर्म पानी से बाल धोना

हेयर कलर करवाने के बाद गर्म पानी से बालों को धोने पर हेयर की क्यूटिकल को नुकसान हो सकता है। इससे नमी और रंग दोनों तेजी से कम हो सकते हैं। इसलिए गुनगुने या ठंडे पानी से रिंस करना बेहतर माना जाता है।

सल्फेट वाले शैंपू का बार-बार इस्तेमाल

कुछ सल्फेट युक्त शैंपू ज्यादा क्लेंजिंग करते हैं। इससे कलर जल्दी फीका पड़ सकता है और बाल सूखे महसूस हो सकते हैं। इसलिए हेयर कलर करवाने के बाद में Color-safe या sulfate-free शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कंडीशनर या डीप कंडीशनिंग न करना

कलर किए गए बालों को ज्यादा मॉइश्चर करने की जरूरत हो सकती है। इसलिए कंडीशनर और समय-समय पर डीप कंडीशनिंग दोनों करें। इससे रूखापन कम करने में मदद मिल सकती है।

हीट स्टाइलिंग का ज्यादा इस्तेमाल

हेयर कलर करवाने के बाद अगर आप हीट स्टाइलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपके बाल रूखे हो सकते हैं। स्ट्रेटनर, कर्लर और हाई-हीट ब्लो ड्रायर पहले से प्रोसेस्ड बालों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आइए जानें Myth vs Fact

Myth: कलर किए बालों में कभी तेल नहीं लगाना चाहिए?

Fact: यह सभी लोगों पर लागू नहीं होता। तेल लगाने का तरीका, मात्रा और बालों की जरूरत जरूरी है।

Myth: ज्यादा कंडीशनर लगाने से बाल ठीक हो जाएंगे?

Fact: कंडीशनर नमी बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा डैमेज बालों की पूरी मरम्मत नहीं कर सकता।

Myth: एक बार हेयर स्पा कराने से रूखापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है?

Fact: हेयर स्पा टेंपरेरी तरीके से बालों को मुलायम महसूस करा सकता है, लेकिन देखभाल जरूरी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी हेयर केयर रूटीन या प्रोडक्ट को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है।