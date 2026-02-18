करी पत्ता का इस्तेमाल व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आयुर्वेद इसका इस्तेमाल कई सारी समस्याओं में भी करता है। करी पत्ता में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। भारतीय घरों में लोग गमले में करी पत्ते का पौधा लगाते हैं।

कई बार कुछ कारणों के चलते करी पत्ते का पौधा सूख जाता है। अगर इसे सही जगह नहीं रखा जाए तो कुछ ही दिनों में यह मुरझा सकता है। ऐसे में अगर आप भी बार-बार करी पत्ता के पौधे के सूखने से परेशान हैं तो यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं जो काम आ सकते हैं।

1- छटाई का सही तरीका

अगर करी पत्ता का पौधा सूख रहा है तो सबसे पहले इसकी ऊपरी टहनियों को कैंची या फिर प्रूनिंग कटर की मदद से काट दें। कटाई करने से पौधे की नई शाखाएं आती हैं और पौधा घना होता है। खासकर बरसात के मौसम में अगर कटाई करते हैं तो पौधा तेजी से बढ़ने लगता है।

2- खाद की कमी

खाद की कमी के चलते भी पौधा सूखने लगता है। ऐसे में इसमें समय-समय पर खाद डालते रहे जिससे इसकी ग्रोथ होती रहे।

3- दही का इस्तेमाल

खाद बनाने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, दही में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं।

कैसे बनाएं दही का खाद

एक चम्मच खट्टी दही को आधा लीटर पानी में घोल दें।

इस पानी को करी पत्ता के पौधे में डाल दें।

इस प्रक्रिया को सप्ताह में दो-तीन बार करने से करी पत्ता के सूखने की समस्या खत्म हो सकती है और ये घना भी हो सकता है।

4- कीड़ा लगने से कैसे बचाएं

कई बार पौधा कीड़े लगने के चलते भी सूखने लगता है। ऐसे में करी पत्ता के पौधे में नीम का तेल डाल सकते हैं।

5- गोबर का करें इस्तेमाल

गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता है। करी के पौधे को हरा रखने के लिए मिट्टी में गोबर का खाद मिला सकते हैं।

6- रखने का सही जगह

करी पत्ते को धूप की अधिक जरूरत होती है। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां से सीधी धूप आए।

7- कब डालें पानी

करी पौधे में पानी रोज नहीं डालना चाहिए। जब मिट्टी की ऊपरी परत से नमी कम होने लगे तब इसमें पानी डालना चाहिए।

8- बार-बार सूख जा रहा है अपनाएं ये नुस्खा

अगर करी पत्ता बार-बार सूख जाता है तो इसमें फिटकरी का पाउडर डाल सकते हैं। फिटकरी में एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट होता है जो पौधे को हरा भरा बनाए रखने में मदद करते हैं।

फिटकरी डालने का सही तरीका

फिटकरी के पाउडर को एक लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल लें।

इस पानी को करी पत्ता के पौधे के जड़ों के आसपास डालकर मिट्टी की गुड़ाई कर दें।

महीने में दो बार इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ बढ़ सकती है।

