अदरक-लहसुन पेस्ट खाने के स्वाद के साथ-साथ उसकी खुशबू को भी काफी हद तक बढ़ा देता है। वैसे तो इसका उपयोग लगभग हर सब्जी में किया जाता है। हालांकि, रोज-रोज इसे पीसने में कई बार काफी परेशानी होती है।

कई बार लोग इसे अधिक मात्रा में पीस लेते हैं। वहीं, सही तरीके से स्टोर नहीं किए जाने के कारण यह जल्दी खराब भी हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी अदरक-लहसुन पेस्ट अधिक मात्रा में तैयार कर लेते हैं और वह कुछ ही समय में खराब हो जाता है, तो उसे कुछ खास तरीकों से स्टोर करके लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

एयरटाइट कंटेनर में करें स्टोर

अदरक-लहसुन पेस्ट को स्टोर करने के लिए आप एयरटाइट कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, कंटेनर में स्टोर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें पानी न हो। दरअसल, पानी के कारण पेस्ट जल्दी खराब हो जाता है। एयरटाइट कंटेनर में रखने के बाद इसे फ्रिज में रख दें।

तेल की पतली परत डालें

अदरक-लहसुन पेस्ट के ऊपर सरसों या रिफाइंड तेल की पतली परत डाल सकते हैं। तेल पेस्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। तेल के कारण पेस्ट सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, जिससे बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है।

आइस ट्रे में करें फ्रीज

अगर आप अदरक-लहसुन पेस्ट को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो इसे आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीजर में जमा सकते हैं। क्यूब्स जमने के बाद उन्हें निकालकर जिप-लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बैग से एक या दो क्यूब्स निकालकर सीधे सब्जी में डाल सकते हैं।