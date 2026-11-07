पौधे के बेहतर विकास के लिए पर्याप्त पानी, धूप, देखभाल और खाद की आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग पौधे के लिए नर्सरी से खाद खरीदते हैं। हालांकि इसे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल करके पौधों के लिए लिक्विड फर्टीलाइजर तैयार किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार के हानिकारक रसायन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पौधों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

सरसों की खली में नाइट्रोजन, प्रोटीन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की वृद्धि और फल-फूल के विकास में मदद करते हैं। इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। हालांकि इसका उपयोग पौधे में सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इससे लिक्विड फर्टीलाइजर (खाद) तैयार किया जा सकता है। जिसका इस्तेमाल पौध में किया जा सकता है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए तरीके की मदद ले सकते हैं।

लिक्विड फर्टीलाइजर बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए लगभग 100 ग्राम सरसों की खली को 5 लीटर पानी में डाल दें। अब इस मिश्रण को लगभग 4-5 दिन तक ढककर रख दें। हालांकि इसे बीच-बीच में एक या दो बार चलाते रहें। इससे सरसों की खली पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अब इसे छलनी या कपड़े की मदद से छान लें। लिक्विड फर्टीलाइजर तैयार है। इसके 1 भाग घोल में लगभग 10 भाग पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब स्प्रे बोतल में भरकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

किन पौधों में कर सकते हैं इस्तेमाल

इस लिक्विड फर्टीलाइजर का इस्तेमाल आप गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। सर्दियों के समय गुलाब का पौधा अच्छी तरह विकसित होता है, ऐसे में यह खाद पौधे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसके अलावा गुड़हल, चमेली, टमाटर, मिर्च, फलदार और सब्जियों वाले पौधे में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

कब और कैसे करें इस्तेमाल

पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए इस खाद को महीने में एक या दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लिक्विड खाद को पत्तियों और जड़ों पर स्प्रे बोतल की मदद से डालें। जिससे पौधे को नुकसान न पहुंचे। इस बात का ध्यान रखें कि पौधों में खाद दिन के समय न दें। सुबह या शाम को खाद देना बेहतर माना जाता है।

इन बातों का रखें ध्यान

कच्ची खली का प्रयोग पौधों में सीधे तौर पर नहीं करना चाहिए। इससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में खाद देते हैं, तो यह जड़ों और पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही खाद देना चाहिए।

लिक्विड खाद इस्तेमाल करने के फायदे

गार्डन या गमले में लगे पौधों की देखभाल के लिए सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व दोनों ही जरूरी हैं। अच्छी ग्रोथ (विकास) के लिए पौधे में सरसों की खली से बना लिक्विड फर्टीलाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पौधे हरे-भरे और मजबूत होते हैं। साथ ही फूल और फल भी पहले की संभावना में बढ़ सकती है। मिट्टी में पौषक तत्वों को बढ़ाने के लिए सरसों की खली का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा रोग लगने की संभावना भी कम हो सकती है।