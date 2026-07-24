Gardening Tips: करी पत्ते कई सारे डिशेज का स्वाद और खुशबू बढ़ाने का काम करता है। साउथ इंडियन डिशेज के अलावा इसे पोहा, दाल, उपमा और कढ़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने घर पर करी पत्ते का पौधा लगाना पसंद करते हैं, जिससे ताजी और खुशबूदार पत्तियों को कभी-भी खाने में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि कई बार पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या फिर पौधा मुरझाने लगता है। इसके पीछे गलत तरीके से करी पत्ते तोड़ना भी एक वजह हो सकती है।

कई लोग घर पर करी पत्ते के पौधे लगाते हैं, लेकिन इसे तोड़ने का गलत तरीका पौधे की ग्रोथ को कम कर सकता है। आइए जानते हैं करी पत्ते को तोड़ने के तरीके और उसकी देखभाल से जुड़ी जानकारी।

करी पत्ते तोड़ते समय रखें ध्यान

कई लोग करी पत्ते को तोड़ने के लिए उसके तने से सिर्फ कुछ पत्तियां तोड़ लेते हैं या फिर तने से सारी पत्तियां खींचकर निकाल लेते हैं। ऐसा करने पर तना पौधे में लगा रहता है, जो समय के साथ सूखने लगता है। यही वजह है कि करी पत्ते का पौधे की ग्रोथ कम हो सकती है। साथ ही उस तने पर नए पत्ते भी नहीं आते हैं।

करी पत्ते तोड़ने का तरीका

पौधे को हरा-भरा और घना बनाए रखने के लिए सही तरीके से करी पत्ते तोड़ना जरूरी माना जाता है। इसके लिए पूरी डंडी या शाखा के ऊपरी हिस्से को थोड़ा नीचे से काटें। इससे पौधे में नई शाखाएं निकल सकती हैं, जिससे वह ज्यादा घना और हरा-भरा नजर आ सकता है।

करी पत्ते की देखभाल का तरीका

खाद डालें

करी पत्ते के पौधे की देखभाल के लिए समय-समय पर खाद देना पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। इसके लिए हफ्ते में एक बार वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं।

धूप वाली जगह पर रखें

पौधे को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है। इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसे पर्याप्त धूप मिल सके। इसके अलावा मानसून के दौरान पौधों को ज्यादा पानी देने से बचें।

सही जगह का चुनाव

पौधे को हरा-भरा बनाए रखने के लिए उसे हवादार और खुली जगह पर रखें। अगर पौधा बड़ा हो गया है, तो उसे बड़े गमले रखें इससे उसकी ग्रोथ बेहतर हो सकती है।