आजकल बाजार से सब्जियां खरीदने की बजाय लोग घर के गार्डन, छत या बालकनी में इन्हें लगाना पसंद करते हैं। जिससे इनका इस्तेमाल किसी भी समय ताजा-ताजा किया जा सके। हालांकि कई बार हमें लगता है कि पौधों को लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा हर पौधे के लिए जरूरी नहीं है। कुछ सब्जियों के पौधे को गमले में भी उगाया जा सकता है। अदरक भी ऐसा ही पौधा है, जिसे गमले में लगाया जा सकता है। इसे चाय ही नहीं बल्कि खाने की कई चीजों में डाला जाता है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप भी अदरक को गमले में लगाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए तरीकों से मदद ले सकते हैं।

अदरक लगाने का तरीका

अदरक के टुकड़ों को लगभग एक हफ्ते के लिए नमी युक्त कम्पोस्ट में दबाकर रख दें। इससे ये अंकुरित होने लगेंगे और ग्रोथ जल्दी हो सकती है। इसके अलावा आप अदरक को एक रात पहले पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। इससे अदरक के टुकड़ों में जड़ें विकसित हो जाएंगी।

इसे लगाने के लिए करीब 12 से 14 इंच के मिट्टी के गमले ले सकते हैं। इसमें ड्रेनेज होल जरूर चेक करें। इसमें मिट्टी के मिश्रण को तैयार करके डालें। इसके लिए 50 प्रतिशत बगीचे की मिट्टी, 30 प्रतिशत वर्मीकम्पोस्ट और 20 प्रतिशत बालू (रेत) को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें आप राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है और इससे पौधे में बीमारियां और फंगस की समस्या कम हो सकती है। इस तरह के मिश्रण हल्का होता है, जिससे पानी मिट्टी में नहीं ठहरता।

अब गमले में करीब 5 सेमी की गहराई तक अंकुरित अदरक को गाड़ दें। इसमें ऊपर से हल्का पानी छिड़क दें। अगर गमले की मिट्टी में पर्याप्त ड्रेनेज नहीं है, तो अदरक मिट्टी में गल सकता है। इस गमले को छांव में रखा जा सकता है। अदरक के पौधे को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। हर एक या दो महीने में इस पौधे को जैविक खाद दे सकते हैं। सर्दियों के समय इसके तने को चाय में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

आमतौर पर अदरक को तैयार होने में करीब 8 से 9 महीने लगते हैं। लेकिन अगर आप इसे घर पर गमले में खाने के लिए उगा रहे हैं, तो इसे जल्दी भी निकाल सकते हैं। लगभग 3 से 4 महीने में यह अच्छी तरह तैयार हो सकता है। जिसका इस्तेमाल आप जरूरत के समय कर सकते हैं। जब इसकी पत्तियां पीली होकर सूखने लगें तो इसका मतलब है कि अदरक तैयार हो गया है।