ऑफिस, पढ़ाई और घर के कामों से ब्रेक लेने के लिए अक्सर घूमने का प्लान बनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास समय है लेकिन दोस्तों या जिसके साथ जाना चाहते हैं उसके पास समय नहीं है। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल अपने साथ समय बिताने के लिए सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी जगह को चुन सकते हैं जो सुरक्षित होने के साथ-साथ खूबसूरत भी हो। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हम्पी भी ऐसा ही शहर है।

अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। यहां पर अक्टूबर के महीने में सोलो ट्रिप की जा सकती है। यहां पर कई जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है और लोकल बाजारों और खाने का आनंद ले सकते हैं।

हम्पी में घूमने की जगहें

विरुपाक्ष मंदिर

हम्पी में स्थित प्रसिद्ध विरुपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इन्हें यहां पर पम्पापति के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में तीन गोपुरम (प्रवेश द्वार) हैं। मंदिर की अनोखी वास्तुकला देखने लायक है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।

विट्ठल मंदिर

यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री विट्ठल को समर्पित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ। इस मंदिर परिसर में पत्थर का रथ है जो स्वतंत्र मंदिर जैसा दिखता है। इसकी वास्तुकला देशभर में प्रसिद्ध है।

हेमकूट हिल

यह हम्पी में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन पहाड़ी है, जहां से सूर्यास्त और सूर्योदय का शानदार नजारा देखा जा सकता है। यहां पर आपको कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे। हम्पी घूमने जा रहे हैं, तो इस जगह पर जाएं। यहां पर शांति और सुकून से बैठकर समय बिताया जा सकता है।

तुंगभद्रा नदी

यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी मानी जाती है। नदी के दोनों किनारों पर बड़े-बड़े पत्थर फैले हैं, जिसकी वजह से नजारा बहुत ही शानदार लगता है। शांति और सुकून से समय बिताने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

लोटस महल

यह हम्पी की खूबसूरत और प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसके केंद्र पर बना गुंबद और मेहराबों की बनावट आधी खिली हुई कमल की कली जैसी है। इसे चित्रांगिणी महल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हम्पी आ रहे हैं, तो इस जगह को मिस न करें।

हम्पी घूमने का बेस्ट समय

हम्पी घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय चुन सकते हैं। इस दौरान यहां का मौसम काफी सुहावना होता है, जिसकी वजह से कई सारी जगहों को आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा आप जुलाई से सितंबर (मानसून) के दौरान भी यहां आ सकते हैं। इस समय यहां पर चारों तरफ फैली हरियाली देखने लायक होती है। गर्मियों के समय यहां तेज धूप होती है, जिसकी वजह से दिन में घूमने मुश्किल हो सकता है।

हम्पी पहुंचने का तरीका

हवाई यात्रा से हम्पी जाने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट बेल्लारी है, जो हम्पी से करीब 60 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां से आगे की यात्रा बस, टैक्सी या पर्सनल वाहन से कर सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से हम्पी की यात्रा करना चाहते हैं, तो नजदीकी रेलवे स्टेशन होस्पेट जंक्शन है। यहां से हम्पी पहुंचने करीब 13 किमी दूर है। यहां के लिए आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा बस के जरिए भी हम्पी की यात्रा की जा सकती है। बस से यात्रा करने के लिए नजीदीकी शहर होस्पेट है। अगर आप कर्नाटक के अलावा किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो वहां से बेंगलुरु के लिए ट्रेन या बस पकड़ सकते हैं। फिर आगे का रास्ता बस, टैक्सी या ट्रेन से तय किया जा सकता है।