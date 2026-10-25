सुहावना मौसम, ठंडा वातावरण, घने जंगल, चाय के बागान और ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से घिरा नजारा देखना चाहते हैं, तो दक्षिण भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी जा सकते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मन को सुकून देने वाली होती हैं। ऊटी भी भारत की ऐसी ही जगहों में शामिल है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित प्रसिद्ध और खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से घिरी हुई है। यहां पर आप एक या दो दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप बेंगलुरु रहते हैं, तो वीकेंड पर पार्टनर के साथ यहां जा सकते हैं।

पहले दिन का प्लान

ऊटी में सुबह के समय 5 से 6 बजे के बीच घूमने निकल जाएं। इस दौरान आसपास की हरियाली और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। पैदल चलते हुए शानदार नजारे और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। इसके बाद कल्ला या बांदीपुर में गरम-गरम नाश्ता करें। इसके बाद ऊटी से करीब 20 किमी दूर ऊटी-मैसूर रोड पर स्थित पायकारा फॉल्स और झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर बोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दिन में ऊटी शहर में लोकल साउथ इंडियन फूड का मजा ले सकते हैं। इसके बाद शाम को बोटेनिकल गार्डन में समय बिता सकते हैं। साथ ही ऊटी झील में बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। इस तरह आप ऊटी में पहला दिन शांति और सुकून से समय बिता सकते हैं।

दूसरे दिन का प्लान

ऊटी में दूसरे दिन की शुरुआत दोदाबेट्टा पीक से करें। यह नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से सूर्योदय का शानदार नजारा देख सकते हैं। इसके बाद टॉय ट्रेन राइड का आनंद लें। यह पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरती है। इसके बाद चाय की फैक्ट्री और म्यूजियम देख सकते हैं। लंच में लोकल फूड जैसे वड़ा, बिरयानी या थाली ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की चॉकलेट जरूर ट्राई करें और स्थानीय बाजारों से शॉपिंग करें।

अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो यहां से वीकेंड की ट्रिप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर बस, कार या ट्रेन से जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। जिसमें आपको लगभग 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो रोड ट्रिप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जाने के लिए कैब भी आसानी से मिल जाती है।

ऊटी घूमने के लिए गर्मियों का समय न चुनें। अगर आपको शांति और सुकून से ऊटी में समय बिताना है तो अक्टूबर से मई के बीच में घूमने जा सकते हैं। इस दौरान यहां पर कम भीड़ रहती है और कई जगहों पर आराम से बजट में घूमा जा सकता है। यहां की चाय, घर की बनी चॉकलेट और यूकेलिप्टस तेल जरूर लें।