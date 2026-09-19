मैदानी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग घूमने के लिए पहाड़ी जगह चुनते हैं। यहां का ठंडा मौसम और शांत वातावरण शहरों के भागदौड़ भरे जीवन से राहत और सुकून दे सकता है। यही वजह है कि मौका मिलते ही लोग पहाड़ों पर घूमने का प्लान करते हैं। देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर शांति और सुकून का अहसास किया जा सकता है। उत्तराखंड का नैनीताल भी इनमें शामिल है। यह देश की प्रसिद्ध घूमने की जगहों में शामिल है। यहां की हसीन वादियां और पहाड़ों के आकर्षक नजारे मन को सुकून देते हैं। अगर आप वीकेंड पर बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो नैनीताल बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

कई बार हमें लगता है कि घूमने के लिए ज्यादा बजट की जरूरत होती है। लेकिन देश में मौजूद कुछ जगहों पर आप बजट में ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ों, ठंडे मौसम, शांत वातावरण और प्रकृति को करीब से देखना है, तो नैनीताल के लिए वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां पर दो दिन की बजट ट्रिप कैसे प्लान की जा सकती है।

पहले दिन घूमने की जगहें

नैनीताल में पहले दिन घूमने की जगहों को पहले से डिसाइड करने पर समय और पैसे दोनों की बचत की जा सकती है। अगर आपके पास कम समय है, तो सबसे पहले नैनी झील पर जाकर समय बिताएं। दिन की शुरुआत बोट राइड से करें। यह प्राकृतिक और मीठे पानी की खूबसूरत झील है। यहां से आसपास शानदार पहाड़ियों के नजारे देखने को मिलेंगे।

इसके बाद आप नैना देवी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। नैनी झील के किनारे पर बसा नैना देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहां पर माता सती की आंखें गिरी थीं। यही वजह है कि इसे शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। मंदिर दर्शन करने से मन को आध्यात्मिक शांति मिल सकती है।

इसके बाद आप स्नो व्यू पॉइंट से हिमालय के शानदार नजारों का लुत्फ ले सकते हैं। यहां पर रोपवे राइड का मजा लिया जा सकता है। इसके बाद शाम को मॉल रोड में शॉपिंग करें और साथ ही लोकल स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं।

दूसरे दिन एक्सप्लोर करें ये जगहें

घूमने के लिए दूसरे दिन सबसे पहले इको केव गार्डन जा सकते हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक गुफाओं और पहाड़ी बनावट के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक की सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो इस जगह को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

इसके बाद टिफिन टॉप जा सकते हैं। यहां से शहर और आसपास का पूरा व्यू नजर आता है। यह जगह पिकनिक के लिए काफी बेहतरीन है। यह मॉल रोड से करीब 4 किमी दूर स्थित है। टिफिन टॉप पर समय बिताने के बाद हनुमान गढ़ी जा सकते हैं। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जहां से शहर और झील का मनमोहक नजारा दिखता है।

बजट ट्रिप के लिए टिप्स

अगर आप बजट में नैनीताल घूमना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए शेयरिंग टैक्सी या लोकल बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शहर से बस या ट्रेन के टिकट की तुलना करके बजट ट्रिप की जा सकती है। इसके अलावा रहने के लिए मॉल रोड से थोड़ी दूरी पर स्थित होटल या होम स्टे देख सकते हैं। खाने के लिए लोकल कैफे और स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि महंगे रेस्टोरेंट में डिशेज काफी महंगी हो सकती हैं। अगर आप पहले से टिकट और होटल की बुकिंग करते हैं, तो चीजें तुलनात्मक रूप से बेहतर मिल सकती है। इसके अलावा ऑफसीजन में ट्रैवल करने से चीजें कम दामों पर मिल सकती है।